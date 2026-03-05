快訊

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電開漲75元直搗5日線領攻。（本報系資料庫）
台積電開漲75元直搗5日線領攻。（本報系資料庫）

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

五大權值股聯袂走強，台達電（2308）開高在1,335元、鴻海（2317）開高在224.5元、聯發科（2454）開高在1,760元、日月光投控（3711）開高在343.5元。股王信驊（5274）飆升逾9%，重返9,000關之上。

盤面資金明顯轉進電子零組件、塑膠、玻陶、電腦設備、半導體等族群，早盤元晶（6443）、兆赫（2485）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）等24強攻漲停，群創（3481）、力積電（6770）等交投熱絡。

台股4日大盤暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元。三大法人持續賣超1,298.54億元，包括外資賣超966.15億元、自營商賣超400.03億元，投信則持續買超67.64億元。

法人指出，受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，市場預期國安基金可能介入，多重利多可望帶動台股重返月線。然而，美國財長貝森特傾向重啟關稅制裁，加上中東局勢與高油價干擾降息預期，指數預計於月線附近震盪。建議投資人採取分批佈局策略，聚焦台積電及其供應鏈、高速傳輸、載板、散熱、航太軍工、散裝航運及生技等優勢族群。

相關新聞

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

台股大反彈漲千點 台積電狂漲逾5％

昨天重挫4.35％的台股，今天開盤即展大反彈，開盤20分鐘，最多上漲1千4百多點，漲幅逾4.5％，重返3萬4千點大關。台積電盤中反彈95元，來到1960元，漲幅逾5％，表現極為強勁，狠打外資巴掌。

