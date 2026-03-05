台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

五大權值股聯袂走強，台達電（2308）開高在1,335元、鴻海（2317）開高在224.5元、聯發科（2454）開高在1,760元、日月光投控（3711）開高在343.5元。股王信驊（5274）飆升逾9%，重返9,000關之上。

盤面資金明顯轉進電子零組件、塑膠、玻陶、電腦設備、半導體等族群，早盤元晶（6443）、兆赫（2485）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）等24強攻漲停，群創（3481）、力積電（6770）等交投熱絡。

台股4日大盤暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元。三大法人持續賣超1,298.54億元，包括外資賣超966.15億元、自營商賣超400.03億元，投信則持續買超67.64億元。

法人指出，受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，市場預期國安基金可能介入，多重利多可望帶動台股重返月線。然而，美國財長貝森特傾向重啟關稅制裁，加上中東局勢與高油價干擾降息預期，指數預計於月線附近震盪。建議投資人採取分批佈局策略，聚焦台積電及其供應鏈、高速傳輸、載板、散熱、航太軍工、散裝航運及生技等優勢族群。