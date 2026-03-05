聽新聞
外資調升貿聯目標 重申台達電、研華及川湖正向
外資出具最新報告指出，調升貿聯-KY（3665）目標重申台達電（2308）、研華（2395）及川湖（2059）正向。
美系大行預估貿聯2025年第4季每股純益（EPS）14.3元，另估計AEC營收季增57%，約占第4季總營收15%。展望2026年，券商預期產品組合更平衡的情況仍將持續支撐成長。
例如，電源管理在HVDC架構下單機價值提升、AEC會在scale-out與scale-up擴大採用、更重要在CPO，自今年下半年也有shuffle box，FAU等多個光學元件的組裝機會。券商上修今、明年EPS至70.8/84.8元，以今年30xPE評價，同步升目標。
亞系券商重申對台達電的電源與散熱兩大業務的發展前景仍持正面態度，預期今年第1季營收季持平、年增三成，優於季節性表現，因電源產品增加貢獻。預估全年營收年增超過三成。重申正向。
美系大行預估研華今年1、2月B/B ratio進一步上升，平均達1.8。預期今年第1季營收表現將優於季節性水準。反應式調漲價格將有助於緩解毛利率壓力，美系大行重申正向。
美系券商指出，川湖今年第1季營收至2月已達成美系大行預估的66%，預估第1季營收季增高個位數百分比，優於季節性表現。券商預估接下來營收持續季增，維持正向評價不變。
