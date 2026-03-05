快訊

外資調升貿聯目標 重申台達電、研華及川湖正向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華。記者蕭君暉／攝影
外資出具最新報告指出，調升貿聯-KY（3665）目標重申台達電（2308）、研華（2395）及川湖（2059）正向。

美系大行預估貿聯2025年第4季每股純益（EPS）14.3元，另估計AEC營收季增57%，約占第4季總營收15%。展望2026年，券商預期產品組合更平衡的情況仍將持續支撐成長。

例如，電源管理在HVDC架構下單機價值提升、AEC會在scale-out與scale-up擴大採用、更重要在CPO，自今年下半年也有shuffle box，FAU等多個光學元件的組裝機會。券商上修今、明年EPS至70.8/84.8元，以今年30xPE評價，同步升目標。

亞系券商重申對台達電的電源與散熱兩大業務的發展前景仍持正面態度，預期今年第1季營收季持平、年增三成，優於季節性表現，因電源產品增加貢獻。預估全年營收年增超過三成。重申正向。

美系大行預估研華今年1、2月B/B ratio進一步上升，平均達1.8。預期今年第1季營收表現將優於季節性水準。反應式調漲價格將有助於緩解毛利率壓力，美系大行重申正向。

美系券商指出，川湖今年第1季營收至2月已達成美系大行預估的66%，預估第1季營收季增高個位數百分比，優於季節性表現。券商預估接下來營收持續季增，維持正向評價不變。

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

昨天重挫4.35％的台股，今天開盤即展大反彈，開盤20分鐘，最多上漲1千4百多點，漲幅逾4.5％，重返3萬4千點大關。台積電盤中反彈95元，來到1960元，漲幅逾5％，表現極為強勁，狠打外資巴掌。

