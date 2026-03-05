伊朗傳願和談台指期夜盤飆 法人：台股拚多頭整理

美伊衝突中東局勢緊繃，美國總統川普承諾穩定油市，傳伊朗有意與美國談判，美股回神，台積電ADR漲1.22%，台指期夜盤上漲864點收33735點，台積電期貨夜盤漲50點收1935點。期貨法人分析，台股季線約30479點是重要支撐，台股中期多頭趨勢未變。

法人指出，台股4日技術面結構轉弱，近期回檔主要是前波急漲後資金漸獲利了結、高檔籌碼鬆動，不過指數距離季線仍有一段空間，若未快速跌破季線，近期修正可視為多頭結構的中段整理。

伊朗據報導有意與美國談判，美股4大指數反彈，科技股領漲。道瓊工業指數上揚238.14點或0.49%，收48739.41點，標普500指數揚升52.87點或0.78%，收6869.5點。那斯達克指數上漲290.79點或1.29%，收22807.48點，費城半導體指數勁揚149.6點或1.93%，收7914.48點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）漲1.66%收183.04美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.22%收357.44美元。

中東局勢緊繃，台股4日大跌1494.77點創史上第3大跌點，收在32828.88點，失守月線約33105點，集中市場成交值新台幣1兆993.38億元，創史上第3大量，櫃買市場成交值1984.48億元，上市櫃合計成交值1兆2977.86億元，維持高檔。

三大法人4日合計賣超台股1297.36億元，其中自營商賣超400.02億元，投信買超67.31億元；外資及陸資賣超964.65億元，是歷史第3大賣超金額。根據統計，外資連4日賣超台股累計2408億元，外資連5日賣超台積電達9.04萬張。

在台指期淨部位，三大法人4日淨空單減少3655口至6013口，其中外資淨空單增加1212口至4萬1633口。

根據統計，上市公司4日下跌家數達996家，上櫃公司下跌家數764家，上市櫃公司合計4日下跌1760家。股價超過千元的高價股力守「34千金」。

台股4日大跌，根據統計上市公司總市值縮減4.84兆元，至107.02兆元，權王台積電股價大跌70元至1865元，市值蒸發1.81兆元，至48.36兆元。

能源市場情報公司Kpler今天表示，中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%，但未完全中斷。

國安基金4日表示，中東戰火發生難免帶來短期波動，將密切關注後續發展，若持續不理性下跌狀況，必要時不排除召開國安基金臨時委員會因應。

輝達執行長黃仁勳表示，AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，輝達對OpenAI投資1000億美元的機會可能不復存在。