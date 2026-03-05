伊朗傳願和談台指期夜盤飆 法人：台股拚多頭整理

快訊

中央社／ 記者鍾榮峰台北5日電
期貨法人分析，台股季線約30479點是重要支撐，台股中期多頭趨勢未變。記者許正宏／攝影
期貨法人分析，台股季線約30479點是重要支撐，台股中期多頭趨勢未變。記者許正宏／攝影

美伊衝突中東局勢緊繃，美國總統川普承諾穩定油市，傳伊朗有意與美國談判，美股回神，台積電ADR漲1.22%，台指期夜盤上漲864點收33735點，台積電期貨夜盤漲50點收1935點。期貨法人分析，台股季線約30479點是重要支撐，台股中期多頭趨勢未變。

法人指出，台股4日技術面結構轉弱，近期回檔主要是前波急漲後資金漸獲利了結、高檔籌碼鬆動，不過指數距離季線仍有一段空間，若未快速跌破季線，近期修正可視為多頭結構的中段整理。

伊朗據報導有意與美國談判，美股4大指數反彈，科技股領漲。道瓊工業指數上揚238.14點或0.49%，收48739.41點，標普500指數揚升52.87點或0.78%，收6869.5點。那斯達克指數上漲290.79點或1.29%，收22807.48點，費城半導體指數勁揚149.6點或1.93%，收7914.48點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）漲1.66%收183.04美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.22%收357.44美元。

中東局勢緊繃，台股4日大跌1494.77點創史上第3大跌點，收在32828.88點，失守月線約33105點，集中市場成交值新台幣1兆993.38億元，創史上第3大量，櫃買市場成交值1984.48億元，上市櫃合計成交值1兆2977.86億元，維持高檔。

三大法人4日合計賣超台股1297.36億元，其中自營商賣超400.02億元，投信買超67.31億元；外資及陸資賣超964.65億元，是歷史第3大賣超金額。根據統計，外資連4日賣超台股累計2408億元，外資連5日賣超台積電達9.04萬張。

在台指期淨部位，三大法人4日淨空單減少3655口至6013口，其中外資淨空單增加1212口至4萬1633口。

根據統計，上市公司4日下跌家數達996家，上櫃公司下跌家數764家，上市櫃公司合計4日下跌1760家。股價超過千元的高價股力守「34千金」。

台股4日大跌，根據統計上市公司總市值縮減4.84兆元，至107.02兆元，權王台積電股價大跌70元至1865元，市值蒸發1.81兆元，至48.36兆元。

能源市場情報公司Kpler今天表示，中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%，但未完全中斷。

國安基金4日表示，中東戰火發生難免帶來短期波動，將密切關注後續發展，若持續不理性下跌狀況，必要時不排除召開國安基金臨時委員會因應。

輝達執行長黃仁勳表示，AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，輝達對OpenAI投資1000億美元的機會可能不復存在。

伊朗傳有意和談 美股反彈收高、道瓊上揚238點

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

台股要漲了！台指期夜盤由黑翻紅 上半場飆漲逾800點

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

台股大反彈漲千點 台積電狂漲逾5％

昨天重挫4.35％的台股，今天開盤即展大反彈，開盤20分鐘，最多上漲1千4百多點，漲幅逾4.5％，重返3萬4千點大關。台積電盤中反彈95元，來到1960元，漲幅逾5％，表現極為強勁，狠打外資巴掌。

