台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

經濟日報／ 記者何佩儒崔馨方黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）
美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電（2330）領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股昨日爆出1.09兆元大量，史上第三大。市場賣壓傾巢而出，其中三大法人共賣超1,298.5億元，史上最大，特別是外資賣超966.1億元，史上第二大，且連續五個交易日賣超台積電。

中東局勢動盪導致市場不安，外資轉趨保守，已連四賣，累計四個交易日賣超金額達2,408.5億元。從金額看，外資昨天僅台積電就賣超515.4億元，賣超金額前五名除台積電，還包括元大台灣50（0050）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等，幾乎都是重量級權值股，是拖累台股下挫主因。

投信昨天買超67.6億元，主要買超台積電、台新新光金、貿聯-KY（3665）、聯電（2303）、奇鋐（3017）；同時連三買累計買超190億元。自營商賣超400億元，連五賣累計賣超828.9億元。合計三大法人共賣超台股1,298.5億元，衝史上最大賣超金額紀錄。

國家隊八大公股行庫持續進場護盤，昨日買超265億元，買超台積電、鴻海、聯發科、大立光（3008）等權值股；總計連四日買超，累計買超628.3億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光看法，台股今年漲逾6,000點，國際利空正好修正過大正乖離率，外資期貨空單目前仍高達4萬口之上，可能壓抑指數表現。不過後續還有MWC展、蘋果春季新品發表會、輝達GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，預估指數將震盪整理。

法人表示，本周三個交易日跌了近2,600點。昨天台積電下跌70元，收在1,865元，逼近月線支撐1,855元，因此止跌訊號首重台積電是否止跌，帶領大盤展開急跌後反彈走勢；其次，大盤失守月線引發停損賣壓，因此加權指數宜快速站回月線之上，以利多頭反攻。

凱基投顧指出，本周以來回檔走勢，已回吐新春開紅盤以來漲勢，就技術面觀察，由於收盤位置已逼近2月上旬以來起漲區，今日有機會出現多方抵抗；若無法出現強彈收復月線，後市恐將持續往下探底。

外資大逃殺…台股重挫逾千點 但這3檔記憶體股竟獲外資大買

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

ADR 跌4.33%、外資連四賣 台積電一度下探1,880元市值失守50兆元

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

就市論勢／半導體先進製程 可低接

台股昨（4）日延續前一日弱勢表現，開低走低，終場跌1,494點，歷史第三大跌點，以32,828點作收，失守33,000點關卡，成交量1.09兆元。

CPO概念六強 大摩力挺

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年是共同封裝光學（CPO）發展元年，台股中最看好台積電（2330）、日月光投控、京元電子、上詮、萬潤、致茂等六檔個股，並將上詮目標價上調70%，萬潤目標價調高52.8%。

