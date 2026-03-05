台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電（2330）領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股昨日爆出1.09兆元大量，史上第三大。市場賣壓傾巢而出，其中三大法人共賣超1,298.5億元，史上最大，特別是外資賣超966.1億元，史上第二大，且連續五個交易日賣超台積電。

中東局勢動盪導致市場不安，外資轉趨保守，已連四賣，累計四個交易日賣超金額達2,408.5億元。從金額看，外資昨天僅台積電就賣超515.4億元，賣超金額前五名除台積電，還包括元大台灣50（0050）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等，幾乎都是重量級權值股，是拖累台股下挫主因。

投信昨天買超67.6億元，主要買超台積電、台新新光金、貿聯-KY（3665）、聯電（2303）、奇鋐（3017）；同時連三買累計買超190億元。自營商賣超400億元，連五賣累計賣超828.9億元。合計三大法人共賣超台股1,298.5億元，衝史上最大賣超金額紀錄。

國家隊八大公股行庫持續進場護盤，昨日買超265億元，買超台積電、鴻海、聯發科、大立光（3008）等權值股；總計連四日買超，累計買超628.3億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光看法，台股今年漲逾6,000點，國際利空正好修正過大正乖離率，外資期貨空單目前仍高達4萬口之上，可能壓抑指數表現。不過後續還有MWC展、蘋果春季新品發表會、輝達GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，預估指數將震盪整理。

法人表示，本周三個交易日跌了近2,600點。昨天台積電下跌70元，收在1,865元，逼近月線支撐1,855元，因此止跌訊號首重台積電是否止跌，帶領大盤展開急跌後反彈走勢；其次，大盤失守月線引發停損賣壓，因此加權指數宜快速站回月線之上，以利多頭反攻。

凱基投顧指出，本周以來回檔走勢，已回吐新春開紅盤以來漲勢，就技術面觀察，由於收盤位置已逼近2月上旬以來起漲區，今日有機會出現多方抵抗；若無法出現強彈收復月線，後市恐將持續往下探底。