證交所：台美ART有利台鏈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

近期美國最高法院以6比3裁定川普政府動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動「對等關稅」違憲，此舉引發全球經貿體系震盪。

針對剛簽署不久的「台美對等貿易協議」（ART），國內經濟學界權威—中華經濟研究院院長連賢明、台灣經濟研究院院長張建一均於證交所「觀點」專欄發聲指出，儘管法律基礎面臨挑戰，但台美經貿合作的核心利益並未動搖，台灣科技與傳統產業反而在變局中展現出更強的市場競爭力與投資潛力。

連賢明分析，台美貿易協議由兩大部分構成：第一部分是基於IEEPA的對等關稅協議，其法律基礎確實受此次判決影響；然而，第二部分與美國商務部簽署的「投資合作備忘錄（MOU）」則完全不受影響。該MOU涵蓋民間對美投資及政府財務保證，確保台灣科技業能獲得232條款下的最惠國待遇，這對科技業占台灣對美出口七成、貿易順差九成以上的現狀而言，是至關重要的保障。

連賢明強調，與其因判決而重談協議引發不確定性，台灣應維持現有架構，爭取制度性的關稅安排，以避免川普政府改採301條款等更具報復性的貿易制裁。

張建一則從產業投資角度觀察，指出美方在判決後改依《1974年貿易法》第122條加徵關稅，雖稅率仍有浮動，但對台衝擊有限。關鍵原因在於，美國目前提供的豁免名單（如關鍵礦產、特定電子產品、航太、藥品等）已涵蓋台灣對美出口七成以上的比重。

張建一分析，台美ART簽署後，台灣輸美平均關稅已從原始要求的35.78％大幅降至12.33％，降幅高達23.45個百分點，台灣更是全球首個獲得232最惠國待遇的國家。即使短期內面臨美國法律修正的過渡期，台灣出口產品的關稅待遇預期仍會優於過去「20％+最惠國稅率（MFN）」的劣勢，這將顯著提升台灣產業的毛利潛力。

兩位專家一致認為，當前的貿易局勢為台灣資本市場創造了新的方向。在「五大信賴產業」的框架下，台灣享有穩定的美國市場准入權，除了高科技產業持續領先外，傳統產業如重機電、航空零件及農產品，亦因獲得對等關稅豁免或零關稅待遇，迎來擴大美國市場份額的良機。

