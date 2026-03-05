國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華指出，這次全球金融市場大亂，主因戰爭單一事件造成油價、天然氣等能源價格上漲，連帶引發市場擔憂通膨疑慮，並關切美國聯準會降息是否趨緩。受相關國際事件因素影響，台灣難獨善其身，希望能夠盡快獲得控制。

官員表示，國安基金將密切關注戰爭對國內外股市後續影響及變化，若發生不理性下跌、市場失序狀況，必要時不排除召開臨時委員會，進一步討論相關因應對策。

官員分析，主計總處預測今年經濟成長7.71％，顯示台灣經濟基本面依舊相當穩健，另外，儘管股市重挫，近期成交量頻頻出現大量，買盤仍相當踴躍，凸顯出投資人信心並沒有潰散。整體而言，國安基金將持續密切關注後續事件發展動態。

國安基金過去曾九度進場護盤，最近一次是因川普政府公布對等關稅，引發全球股市重挫，國安基金自去年4月9日起啟動第九次護盤，直至今年1月12日決議退場，結束為期279天的護盤任務。

金管會昨日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，呼籲投資人理性面對短期波動。

金管會統計，近三日台股累計跌幅約7.3%，同期間上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於主要市場之間。截至3日整戶擔保維持率為185.25%，全市場借券賣出占成交值比率約2.46%，空方力道尚屬穩定。

臺灣證券交易所指出，昨日台股成交值仍突破兆元，顯示市場資金流動性充裕。

證交所表示，受地緣政治風險影響，台股短期內可能面臨波動，但中長期而言，台股基本面未來仍深具成長潛力，且上市公司具備應對環境變化的韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢，證交所會持續密切注意相關國際事件對市場的影響。

櫃買中心表示，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議在投資前應依本身投資策略理性分析，避免非理性投資交易，並注意相關市場風險。櫃買中心也將持續密切關注國際政經情勢對櫃買市場的影響，加強上櫃公司資訊公開透明。（記者葉佳華、廖珮君、黃彥宏、王奐敏）