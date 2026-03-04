台股重挫…財金部會信心喊話 國安基金動向受關注

中東戰爭延長使全球掀起恐慌，台股今天慘跌近1500點，為史上第三大跌點。財金部會官員和證交所齊聲信心喊話，其中對於國安基金的動向，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，台股重挫是由於美伊戰爭的單一國際事件的影響，台灣也難以獨善其身，對此國安基金幕僚會密切觀察後續情勢，若股市發生不理性下跌、市場失序，必要時將召開臨時委員會，由全體委員討論因應對策，是否要再度進場也得視國安基金委員會議的決議。

台股在短短三個交易日已重挫2585點，使國安基金何時再度出手更受市場熱議；而國安基金才在今年1月12日退場結束279天的護盤，但未料馬上就有另一個「美伊戰爭」的股市核爆彈登場，國安基金是否時隔不到三個月再度進場，受市場高度矚目。

阮清華表示，近來全球股市重挫，主要由於美伊戰爭造成油價、天然氣等能源價格上漲，除了市場憂心通膨、也進而預期美國聯準會降息恐因此趨緩；但他也特別對成交量指出，周三的成交量破兆，這也顯示仍有很多投資人逢低接手、對後市有信心，顯見信心面並未潰散。

金管會也盤點各國股市的跌幅指出，統計本周近三日，台股跌幅7.3%之外，亞洲主要股市包括上海下跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於中間。

金管會亦強調基本面佳，投資人要有信心。金管會出具統計指出，115年1月底上市櫃公司的本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%、加計股票股利為2.12%，115年1月底營收金額為台幣4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額亦為歷年同期最高。另外，截至3日止，信用交易整戶擔保維持率在為185.25%，另全市場借券賣出占市場成交值比率為2.46%，後續金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施。

證券交易所表示，台股2025年加權股價指數全年漲幅達25.74%，位居亞洲市場前列，4日跌勢主要係受國際突發變數衝擊所致，若參酌前期漲勢規模，當前波動仍屬國際局勢干擾下的震盪調整。此外，4日成交值仍突破1兆元大關，顯示市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，台股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

證交所也指出，台股短期內雖然波動，但中長期而言，在我國經濟穩健成長的背景下，資本市場仍深具成長潛力，將持續密切注意相關國際事件對市場的影響，且我國各項經濟數據顯示台股基本面依然穩固，且上市公司具備應對環境變化的韌性，因此呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢。

觀察國內基本面，證交所分析，台灣受惠於人工智慧與高效能運算需求強勁，2025年全年出口達6,407.5億美元，創歷史新高，另外主計總處數據顯示，2025年經濟成長率達8.68%，預估2026年將維持7.71%的高成長，表現優於全球及鄰近國家，且2025年全體上市公司營收達47.6兆元，年增13.82%。2026年1月全體上市公司營收，更較2025年同期成長30.71％，均展現基本面實力。