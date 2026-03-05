就市論勢／半導體先進製程 可低接

盤勢分析

台股昨（4）日延續前一日弱勢表現，開低走低，終場跌1,494點，歷史第三大跌點，以32,828點作收，失守33,000點關卡，成交量1.09兆元。

由於短期急漲後突遇灰犀牛事件，外資數日猛力倒貨，指數摜破月線支撐，若法人外資不計成本賣出，散戶信心可能動搖，將引發新一波賣壓，今日大盤能否止跌回穩站回月線，化解下探壓力，將是短期多空分水嶺。

台股目前面臨三大挑戰，首先是中東戰火持續延燒，導致關鍵石油運輸節點受阻，國際油價應聲走高，增添企業營運成本壓力，讓市場擔憂通膨升溫，牽動全球央行利率決策；其次，避險情緒升溫，美股、台股恐慌指數飆高，壓抑台股市場原本熱絡追價意願。

值得警戒的還有，海外私募信貸市場近期傳出贖回潮，需留意後續是否造成「去槓桿」趨勢擴大，對AI巨頭資本支出計畫造成一定衝擊，觀察是否打壓台股AI供應鏈業績的連鎖效應。

不過，台股仍具備強韌基本面底氣。一，AI產業長線趨勢依舊明確，近期國內外指標性科技企業公布的財報與展望皆表現優異，強勁實質獲利成為支撐台股中流砥柱。

二，戰火雖帶來不確定性，但也成功觸發盤面資金輪動效應，受惠油價上漲與供應鏈吃緊預期，原先基期較低的塑化、燃油與航運族群，可望順勢成為資金避風港。

三，歷經近期回檔修正，先前過熱的技術指標逐漸降溫，不僅釋放獲利了結賣壓，也可望讓整體籌碼面適度沉澱。

投資建議

綜合研判，台股短期內受制於國際政經變數，預期將呈現大箱型震盪、類股輪動格局。操作策略上，建議投資人可趁勢進行汰弱留強，配置上可採取「啞鈴策略」，持續核心持有具備實質業績支撐的AI與半導體先進製程族群，逢回分批布局；另則可戰術性配置受惠地緣政治與資金輪動的塑化、航運等原物料與防禦型標的。