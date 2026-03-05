聽新聞
0:00 / 0:00

CPO概念六強 大摩力挺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年是共同封裝光學（CPO）發展元年。（路透）
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年是共同封裝光學（CPO）發展元年。（路透）

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年是共同封裝光學（CPO）發展元年，台股中最看好台積電（2330）、日月光投控、京元電子、上詮、萬潤、致茂等六檔個股，並將上詮目標價上調70%，萬潤目標價調高52.8%。

大摩觀察到，國際相關大客戶正積極推進垂直擴展（scale-up）與水平擴展（scale-out）的CPO發展。其中輝達為先行者，博通超微、邁威爾正加速跟進。亞洲半導體大廠如台積電等六家台廠大力協助實現這些目標，成為新趨勢主要受惠者。雖然這個趨勢仍在初期階段，但樂觀看待前景。

大摩表示，在水平擴展方面，輝達為先行者，去年在GTC推出Quantum與 Spectrum CPO交換器，並在今年元月美國消費電子展（CES）推動Spectrum作為Vera Rubin NVL72機櫃的標準規格。大摩指出，今年光引擎出貨量預估達60-100萬顆，交換器出貨量上看2.3萬台，其中Spectrum是主力產品。展望2027年，預期下一代Quantum交換器成長動能將更明確。另外，博通推出首款102.4T CPO交換器，即Tomahawk 6的Davisson平台，今年下半年開始出貨。

在垂直擴展方面，大摩認為，輝達可能推出Rubin Ultra的CPO版本，作為Kyber的替代方案。另外，超微也積極參與。大摩調查顯示，台積電計畫在2027年第1季達到光子積體電路（PIC）每月產能1萬片，以支撐CPO強勁需求，輝達可能是最大客戶。

在大摩看好的六檔相關台股中，上詮目標價從415元上調到708元。大摩認為，CPO Rubin Ultra機櫃在2027年出貨量為5,000台，2028年為2.8萬台，其中上詮市占率約四成。因此，輝達占上詮2027年總營收比重估42%，2028年提升到80%。

大摩將萬潤目標價從450元調高到688元，預期CoWoS相關營收將占萬潤今年總營收的76%，且有望擴展台積電以外的客戶。展望2027年，預期台積電的CoWoS擴產將至少達到每月16-17萬片，有利萬潤CoWoS營收年增15%。

積體電路 超微 博通

延伸閱讀

上半年營運超標可期 法人調高這檔散熱股目標價逾四成

10檔外資升評股 交投熱點

大摩預期台幣走貶 台股明年中目標價降為16,000點

護國神山群 接棒迎財神

相關新聞

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

就市論勢／半導體先進製程 可低接

台股昨（4）日延續前一日弱勢表現，開低走低，終場跌1,494點，歷史第三大跌點，以32,828點作收，失守33,000點關卡，成交量1.09兆元。

CPO概念六強 大摩力挺

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年是共同封裝光學（CPO）發展元年，台股中最看好台積電（2330）、日月光投控、京元電子、上詮、萬潤、致茂等六檔個股，並將上詮目標價上調70%，萬潤目標價調高52.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。