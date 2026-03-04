快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

地緣風險下的台股3月攻防 AI三族群仍為資金重心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大。記者曾學仁／攝影
今台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大。記者曾學仁／攝影

中東緊張局勢升溫，短期確實對市場情緒形成壓力；然而從產業基本面觀察，目前尚未見到終端需求鬆動，較為明顯的仍是供給面與成本面的變數，例如油價上行對通膨預期的傳導、以及海運物流受阻等連鎖反應，均可能推升營運成本並放大盤面波動。野村投信表示，這波衝擊更偏向風險的重新評價，而非需求端的實質轉弱。台股在創高後，突發事件容易引發獲利了結賣壓，短線震盪在所難免、觀望氣氛可能升溫；不過就產業趨勢而言，半導體先進製程、封裝與測試、以及關鍵零組件等AI核心供應鏈，仍是資金重心，整體中長期主軸並未改變。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，受 MWC 與 NVIDIA GTC 催化，3月上旬電子與 AI 題材續有表現空間；同時，上市櫃企業陸續公告去年度獲利與現金股利政策，資金對高股息、高現金流個股的偏好可望提升，指數有望在高檔區間震盪中維持韌性。她進一步指出，當前 AI 利多可從三條主線掌握：（一）伺服器量能持續放大；（二）機櫃與資料中心架構升級；（三）液冷散熱滲透率提升。

台系雲端伺服器龍頭在 AI 伺服器與 GB 機櫃出貨放量帶動下，營收與獲利結構持續優化，估值中樞有機會上移；雖然 PC 與一般伺服器動能偏弱，但產品組合正快速集中至高算力／高單價品項。在製程與關鍵零組件端，AI 叢集高功耗趨勢推升液冷散熱、電力系統（高壓直流）與高速傳輸／光電整合需求；同時，先進製程與封裝（如 CoWoS／HBM 相關）維持高稼動，帶動台灣上游半導體、設備與材料鏈的能見度。

產研機構並預估，2026年全球伺服器出貨量約1,500萬台、AI 伺服器占比達三成，顯示 AI 基建周期未止，對台灣供應鏈中期出貨與產值形成支撐。

在策略面，野村投信投資策略部副總經理樓克望建議聚焦三大族群：其一，AI 伺服器鏈（先進製程／封裝、光高速傳輸、伺服器板材與載板、散熱與電源、機殼與整櫃方案），受惠雲端服務商（CSP）資本支出延續與 GTC 題材帶動；其二，高股息防禦底座，在「三萬點」高檔震盪與資金輪動加速下，配置高現金流、填息能力佳的標的，有助平衡波動並提升持有黏著度；其三，金融與設備／資本財，受惠利率趨勢下行與 AI 基建擴產，金融與半導體設備／廠務周邊具補漲與續航空間，可作為成長與防禦之間的中性配置。

陳茹婷表示，雖然中東變數使市場短線轉趨保守，但台股基本面與中長期趨勢未改。3月盤勢雖可能在高檔區間震盪，多項利多仍對指數提供支撐，包括 MWC 與 NVIDIA GTC 題材、上市櫃公司公布去年財報與配息、以及 AI 伺服器鏈的正向更新。陳茹婷指出，當前地緣風險對需求面的長期影響仍有限，主要壓力在短期供應鏈層面，如油價上行、海運擾動，易推升成本並干擾風險偏好。操作節奏上，投資人可採取「逢回布局、基本面為錨」原則，避免情緒化追價或殺低。

陳茹婷強調，每一次展會或事件題材（如 MWC、GTC、法說會／股利宣告）催化後，仍須回到每股純益（EPS）成長、現金流與資本支出循環等「品質檢核」，避免僅憑題材推動的評價擴張作決策。樓克望提醒，3月以來的正乖離與事件面不確定性，可能引發短線獲利了結與回檔測試；然而從 CSP 資本支出上修、AI 伺服器滲透率提升、液冷與機櫃級升級等中期指標觀察，AI 長循環主線不變。建議以「核心（高息／權值）＋衛星（AI 成長）」的架構，於拉回時分批布局，並保留現金彈性以因應事件變化。

伊朗宣布關閉海峽！台、日、韓股市淪重災區 接下來法人這麼說

美伊戰事擴大到整個中東，伊朗革命衛隊正式宣布關閉荷莫茲海峽，也導致全球油價快速攀升。受此影響，在全球股市中，又以原油淨進口國的台灣、韓國、日本等地股市受到的衝擊最大。

亞股受戰火波及重挫 台股大長黑失守月線…證交所喊話了

受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，台股 4日重挫，加權股價指數以3萬2,828點收盤，大跌1494點，創史上第三大跌點，跌幅達4.35％。證交所表示，國際政經局勢引發波動，亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

大摩：今年是CPO發展元年 點讚六台廠、大幅調高兩檔目標價逾50%

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年將是共同封裝光學（CPO）發展元年，在台股中，最看好台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、上詮（3363）、萬潤（6187）、致茂（2360）等六檔個股，並且將上詮目標價大幅上調70%，將萬潤目標價調高52.8%。

過濾地緣政治噪音 聚焦台股趨勢發揮時間複利

台股本周受到中東局勢全面升級影響，全球市場的風險情緒瞬間降至冰點。然而，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢。台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。歷史數據也顯示，這種「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

