快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股加權指數的年度內下跌幅度與年度報酬狀況。資料來源：FactSet，台灣證券交易所，摩根資產管理。
台股加權指數的年度內下跌幅度與年度報酬狀況。資料來源：FactSet，台灣證券交易所，摩根資產管理。

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

摩根投信指出，今年市場動盪頻仍，對投資人而言，光靠定期定額可能無法消弭不安的情緒；投資人可評估具備「掩護性買權策略」（Covered call）的台股主動式ETF，既能參與台股的成長機會，又可一定程度對沖市場的波動風險。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，其實自2008年以來，台股在年內的平均跌幅雖達18%，但在這19年裡，仍有13年的年度表現為正報酬，可見長期紀律性的投資台股，確實應對市場波動的方式之一。

00401A經理人沈馨指出，對投資人來說，當市場動盪時，最佳的策略就是保持紀律，用定期定額去長期投資；但對基金的經理團隊來說，除了透過既有的選股配置去降低波動，也可透過其他策略去達到類似的效果，而「掩護性買權策略」就是其中之一。

這種策略的好處，就是當市場震盪時，投資人可以透過這個策略拿到一定的權利金收益，但缺點就是當市場恢復平靜、甚至大幅反彈時，雖然股票部位仍有機會參與反彈，但整體投資組合參與上漲的幅度就可能會因為掩護性買權的策略而受限。

00401A經理人沈馨表示，雖然這種「一路大漲」的情況，對掩護性買權策略的操作可能相對不利，但落實在實務上，「波動」才是這個市場真正的常態，今年的台股更是如此，畢竟台股在今年1~2月份的漲幅已逼近20%，是近年來少有的現象。

不過，當全球的地緣衝突也持續擴大，整體市場氣氛不安，影響股市大跌時，這種拐點就未必是投資人能完全承受的。所以從技術面來看，台股修正的可能性始終都在，正因如此，才顯得除了「紀律」與「策略」同樣重要。

00401A經理人沈馨指出，面對市場波動，主動式管理的優勢即可顯現，因為經理團隊除了可以透過選股配置去對沖市場波動之外，也能透過紀律性地執行掩護性買權的策略，增加潛在的收益，並在選股上創造更多空間。

以3月4日的台股盤勢為例，當台股大跌時，若有執行掩護性買權，當期的權利金收益即可部分對沖指數下檔的幅度。至於股票策略上，透過主動選股，經理團隊也可以因應情勢變化即時調整部位。

00401A經理人沈馨補充，由於中東戰事的後續仍要觀察，在此震盪情境下，建議台股ETF投資人可用搭配掩護性買權當作核心的策略，持續參與台股市場的成長機會。

經理人 定期定額 投資人

延伸閱讀

台、日、韓三天累積跌幅6%-18% 醞釀投資機會

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

台股大跌震出黃金進場點？王牌基金操盤手親上火線解析

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

相關新聞

伊朗宣布關閉海峽！台、日、韓股市淪重災區 接下來法人這麼說

美伊戰事擴大到整個中東，伊朗革命衛隊正式宣布關閉荷莫茲海峽，也導致全球油價快速攀升。受此影響，在全球股市中，又以原油淨進口國的台灣、韓國、日本等地股市受到的衝擊最大。

亞股受戰火波及重挫 台股大長黑失守月線…證交所喊話了

受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，台股 4日重挫，加權股價指數以3萬2,828點收盤，大跌1494點，創史上第三大跌點，跌幅達4.35％。證交所表示，國際政經局勢引發波動，亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

大摩：今年是CPO發展元年 點讚六台廠、大幅調高兩檔目標價逾50%

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年將是共同封裝光學（CPO）發展元年，在台股中，最看好台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、上詮（3363）、萬潤（6187）、致茂（2360）等六檔個股，並且將上詮目標價大幅上調70%，將萬潤目標價調高52.8%。

過濾地緣政治噪音 聚焦台股趨勢發揮時間複利

台股本周受到中東局勢全面升級影響，全球市場的風險情緒瞬間降至冰點。然而，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢。台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。歷史數據也顯示，這種「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。