大摩：今年是CPO發展元年 點讚六台廠、大幅調高兩檔目標價逾50%

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，今年將是共同封裝光學（CPO）發展元年，在台股中，最看好台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、上詮（3363）、萬潤（6187）、致茂（2360）等六檔個股，並且將上詮目標價大幅上調70%，將萬潤目標價調高52.8%。

大摩觀察到，國際相關大客戶正積極推進垂直擴展（scale-up）與水平擴展（scale-out）的CPO發展。其中，輝達（NVIDIA）為先行者，博通、超微（AMD）、邁威爾等正加速跟進。亞洲半導體大廠如台積電等六家台廠大力協助實現這些目標，成為新趨勢下的主要受惠者。雖然這個趨勢仍在初期階段，但大摩樂觀看待前景。

在水平擴展方面，大摩指出，今年光引擎出貨量預估達60-100萬顆，交換器出貨量上看2.3萬台，其中Spectrum是主力產品。展望2027年，預期下一代Quantum交換器成長動能將更明確。另外，博通推出首款102.4T CPO交換器，即Tomahawk 6的Davisson平台，今年下半年將開始出貨。

在垂直擴展方面，大摩認為，輝達可能推出Rubin Ultra的CPO版本，作為Kyber的替代方案。另外，超微也積極參與。大摩調查顯示，台積電計畫在2027年第1季達到光子積體電路（PIC）每月產能1萬片，以支撐CPO的強勁需求，輝達可能是最大客戶。

在大摩看好的六檔相關台股中，上詮目標價從415元大幅上調到708元。大摩認為，CPO Rubin Ultra機櫃在2027年的出貨量為5,000台，2028年為2.8萬台，其中上詮的市占率約四成。因此，輝達占上詮2027年的總營收比重預估為42%，到2028年更提升到80%。

大摩將萬潤目標價從450元調高到688元，預期CoWoS相關營收將占萬潤今年總營收的76%，且有望擴展台積電以外的客戶。展望2027年，預期台積電的CoWoS擴產將至少達到每月16-17萬片，有利萬潤的CoWoS營收年增15%。