伊朗宣布關閉海峽！台、日、韓股市淪重災區 接下來法人這麼說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
1990年代以來，地緣政治對油價的影響多為短期刺激效果（註：原油以布蘭特原油全球現貨顯示。過去績效不代表當前及未來的可靠指標）。資料來源：彭博資訊、商品研究局、FactSet。摩根資產管理／整理
美伊戰事擴大到整個中東，伊朗革命衛隊正式宣布關閉荷莫茲海峽，也導致全球油價快速攀升。受此影響，在全球股市中，又以原油淨進口國的台灣、韓國、日本等地股市受到的衝擊最大。

摩根資產管理表示，油價所引發的通膨預期確實需要關注，但目前台、日、韓等地的經濟基本面與企業獲利預期並未出現變化，再加上這三地股市自2026年以來皆呈現雙位數漲幅，因此當前技術性的修正，反而可以醞釀這三地股市在未來的投資機會。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，短期內，能源市場將因不確定性因素而提高風險溢價，糧食、能源、化肥與運輸價格都可能受影響。

不過中、長期而言，戰爭通常不易顯著改變基本面動向；根據1990年以來的統計，地緣政治對油價的影響多屬短期刺激現象，長期來看仍會從高點回落至正常區間，所以當前亞股的修正，反而可以讓年初以來市場過分樂觀的氣氛稍稍降溫，讓股市回歸基本面。

林雅慧表示，荷姆茲海峽在全球原油與液化天然氣供應上扮演的角色相當關鍵，該海峽占全球原油貿易的占比達27%、液化天然氣輸出的占比也達22%，在2月伊朗局勢緊繃時，原油運輸即已從過去每日的1,300~2,000萬桶，下降到僅有400萬桶；如今伊朗革命衛隊宣布關閉霍荷姆茲海峽，全球能源運輸首當其衝，特別是東北亞的台、日、韓又為原油淨進口國，市場信心自然也受到衝擊。

根據彭博資訊在3月4日的統計，受油價大漲影響，日本股市當日下跌在3.81%、韓國股市下跌11.88%、台灣股市也下跌4.35%，若自3月2日起算，三地股市的跌幅分別已經達到6.97%、18.26%與6.46%。

林雅慧補充，韓國股市在二月份單月就上漲超過2成，台灣、日本股市也有上漲1成以上的表現，所以在市場波動攀升之際，市場想要落袋為安也是人之常情。

目前韓國與日本的原油儲備可支撐6個月以上，台灣約為3~5個月，儘管這些市場並未直接從伊朗進口石油，但若荷姆茲海峽長期封鎖，投資人就要留意能源供應是否會影響央行的決策，並做出適當調整。

林雅慧表示，台、日、韓等地個科技供應鏈已與全球深度整合，目前市場預期在美國期中選舉考量有望加碼財政刺激下，美國經濟上半年的增長可望高於趨勢，並在下半年回復至1.5%~2%的正常趨勢線；在AI資本支出持續擴張之際，亞洲科技企業的營運仍可期待。

