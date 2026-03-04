過濾地緣政治噪音 聚焦台股趨勢發揮時間複利

台股本周受到中東局勢全面升級影響，全球市場的風險情緒瞬間降至冰點。然而，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢。台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。歷史數據也顯示，這種「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

統計過去十年重大地緣政治事件及台股後續表現，地緣政治衝突雖然在短期內造成恐慌，但事後回顧似乎都是給予漲多市場一個適度修正的「理由」，而非改變產業基本面的「終點」。在多數中東衝突事件中，如2017年空襲敘利亞、2019年沙國油田遭襲及2025年轟炸伊朗核設施，市場初期雖因恐慌下跌，但隨後即快速回復，30天以上的報酬率均為正值。這類情境的上漲理由在於：衝突多侷限於區域性軍事行動，未演變成全球系統性金融危機，且當時台股正處於強勁的產業循環主軸，如5G、AI半導體，當避險情緒消退、油價波動趨穩後，台股即回歸產業發展的上漲主軸。

相對而言，若地緣政治衝突伴隨全球經濟基本面的轉向，如2020年伊朗襲擊美軍基地（新冠疫情爆發），2021年美軍撤出阿富汗（隨後遭遇2022年俄烏戰爭與聯準會激進升息循環），市場短期回測幅度才會擴大，但下跌主因並非戰爭，而是戰爭恰好碰到全球性的系統性風險。

目前台股在AI與半導體領域的成長動能並未因中東戰火受損，但戰爭的未知性給了市場一個漲多回檔的理由，從全面性的無差別下跌可以明顯看出端倪。歷史證明，恐慌殺盤帶來的價格偏離，往往是發揮價值投資、尋找長期買點的相對好時機。

戰爭的進程、斬首行動後的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，若讓情緒主導決策，恐易錯失長線獲利機會；此時應該做的反而是掌握能掌控的：「資產配置(不要重押)」、「投資紀律(配息再投入)」、「長期持有(用長線保護短線)」。

統計數據顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，在AI發展「軟不如硬」的階段，位居全球AI生態系核心的台股長期趨勢沒有改變。因此建議投資人穩住投資節奏，以「逢低分批買進」、「長期持有」穿越波動，才能在迷霧散去後，看見時間複利帶來的豐碩果實。