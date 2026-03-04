快訊

過濾地緣政治噪音 聚焦台股趨勢發揮時間複利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年重大地緣政治事件後台股表現。(資料來源：Bloomberg)

台股本周受到中東局勢全面升級影響，全球市場的風險情緒瞬間降至冰點。然而，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢。台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。歷史數據也顯示，這種「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

統計過去十年重大地緣政治事件及台股後續表現，地緣政治衝突雖然在短期內造成恐慌，但事後回顧似乎都是給予漲多市場一個適度修正的「理由」，而非改變產業基本面的「終點」。在多數中東衝突事件中，如2017年空襲敘利亞、2019年沙國油田遭襲及2025年轟炸伊朗核設施，市場初期雖因恐慌下跌，但隨後即快速回復，30天以上的報酬率均為正值。這類情境的上漲理由在於：衝突多侷限於區域性軍事行動，未演變成全球系統性金融危機，且當時台股正處於強勁的產業循環主軸，如5G、AI半導體，當避險情緒消退、油價波動趨穩後，台股即回歸產業發展的上漲主軸。

相對而言，若地緣政治衝突伴隨全球經濟基本面的轉向，如2020年伊朗襲擊美軍基地（新冠疫情爆發），2021年美軍撤出阿富汗（隨後遭遇2022年俄烏戰爭聯準會激進升息循環），市場短期回測幅度才會擴大，但下跌主因並非戰爭，而是戰爭恰好碰到全球性的系統性風險。

目前台股在AI與半導體領域的成長動能並未因中東戰火受損，但戰爭的未知性給了市場一個漲多回檔的理由，從全面性的無差別下跌可以明顯看出端倪。歷史證明，恐慌殺盤帶來的價格偏離，往往是發揮價值投資、尋找長期買點的相對好時機。

戰爭的進程、斬首行動後的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，若讓情緒主導決策，恐易錯失長線獲利機會；此時應該做的反而是掌握能掌控的：「資產配置(不要重押)」、「投資紀律(配息再投入)」、「長期持有(用長線保護短線)」。

統計數據顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，在AI發展「軟不如硬」的階段，位居全球AI生態系核心的台股長期趨勢沒有改變。因此建議投資人穩住投資節奏，以「逢低分批買進」、「長期持有」穿越波動，才能在迷霧散去後，看見時間複利帶來的豐碩果實。

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

