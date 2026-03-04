快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。記者曾學仁／攝影
台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。記者曾學仁／攝影

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

金管會指出，台股集中市場4日收在32,828.88點，下跌1,494.77點、跌幅4.35%；統計近三日（3月2日至4日）累計跌幅約7.3%。與亞洲主要股市相比，上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於主要市場之間。

基本面方面，截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%）。上市櫃公司1月營收達4.724兆元，年增30.96%，為歷年同期新高，顯示企業獲利動能尚未出現明顯反轉。

至於市場風險指標，截至3月3日信用交易整戶擔保維持率為185.25%，仍高於追繳門檻水準；全市場借券賣出占成交值比率約2.46%，空方力道尚屬穩定。

金管會表示，已請證交所與櫃買中心盤後對外說明，強調將緊盯兩大面向，一是國際政經局勢與資金動向，二是台股成交量、擔保維持率及借券賣出比等關鍵指標，必要時將適時採行相關穩定措施。

投資人 台股成交量 台股

延伸閱讀

上櫃公司基本面穩健 櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動

台股三天暴跌2,585點 證交所出面喊話：台股基本面具韌性更勝其他亞股

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

台股單日重挫逾千點 國安基金操盤手喊話、必要時不排除召開臨時會

相關新聞

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

過濾地緣政治噪音 聚焦台股趨勢發揮時間複利

台股本周受到中東局勢全面升級影響，全球市場的風險情緒瞬間降至冰點。然而，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢。台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。歷史數據也顯示，這種「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。