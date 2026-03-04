聽新聞
台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性
台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。
金管會指出，台股集中市場4日收在32,828.88點，下跌1,494.77點、跌幅4.35%；統計近三日（3月2日至4日）累計跌幅約7.3%。與亞洲主要股市相比，上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於主要市場之間。
基本面方面，截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%）。上市櫃公司1月營收達4.724兆元，年增30.96%，為歷年同期新高，顯示企業獲利動能尚未出現明顯反轉。
至於市場風險指標，截至3月3日信用交易整戶擔保維持率為185.25%，仍高於追繳門檻水準；全市場借券賣出占成交值比率約2.46%，空方力道尚屬穩定。
金管會表示，已請證交所與櫃買中心盤後對外說明，強調將緊盯兩大面向，一是國際政經局勢與資金動向，二是台股成交量、擔保維持率及借券賣出比等關鍵指標，必要時將適時採行相關穩定措施。
