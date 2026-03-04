亞股受戰火波及重挫 台股大長黑失守月線…證交所喊話了

受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，台股 4日重挫，加權股價指數以3萬2,828點收盤，大跌1494點，創史上第三大跌點，跌幅達4.35％。證交所表示，國際政經局勢引發波動，亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫。

證交所表示，台股憑藉健全基本面，且2025年加權股價指數全年漲幅達25.74％，位居亞洲市場前列，4日跌勢主要是受國際突發變數衝擊所致，若參酌前期漲勢規模，當前波動仍屬國際局勢干擾下的震盪調整。

4日成交值仍突破1兆元大關，證交所認為，這代表市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，台股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

證交所以基本面向投資人信心喊話，台灣2025年全年出口達6407.5億美元，創歷史新高，2025年經濟成長率達8.68%，主計總處預估2026年將維持7.71%的高成長，表現優於全球及鄰近國家。

上市公司部分，2025年全體上市公司營收達47.6兆元，年增13.82%。2026年1月全體上市公司（不含金融保險業及投控公司）營收，較2025年同期成長30.71％，顯示基本面穩健，營收續創佳績。

針對近期國際政經局勢動盪導致台股波動，證交所強調台股基本面依然穩固，且上市公司具備應對環境變化的韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢，證交所也將持續密切注意相關國際事件對市場的影響。