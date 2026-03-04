上櫃公司基本面穩健 櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動

受到美國與以色列對伊朗發動軍事攻擊之影響，國際股市及櫃買市場表現亦大幅波動。4日上櫃指數收在293.80點，較3日下跌15.01點，跌幅為4.8%。

櫃買中心表示，股價是反映公司實際業績與未來展望，觀察上櫃公司營收表現，2026年1月全體上櫃公司營收2,860億元，較2025年度同期成長24.0%。另2026年1月上櫃公司營收成長達623家，占全體上櫃公司70.9%，顯示上櫃公司具備強勁的營運韌性。此外，我國行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率可達7.71%，顯示國內景氣持續成長態勢。

櫃買中心表示，今年台灣經濟仍具成長動能，上櫃公司基本面穩健，櫃買中心將於3月12日起舉辦六場次18家上櫃公司的業績發表會，向投資人說明公司及產業狀況。投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議在投資前應依本身投資策略理性分析，避免非理性投資交易，並注意相關市場風險。櫃買中心將持續密切關注國際政經情勢對櫃買市場的影響，加強上櫃公司資訊公開透明。