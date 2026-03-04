快訊

量價前十大釋出3大訊號！權值軍團潰退之外 陽明為何爆量翻船？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中東戰火升級引爆全球恐慌，台股4日暴跌1,494.77點、寫下史上第三大跌點，跌幅4.35%，成交值維持1.03兆元巨量。三大法人合計賣超1,297億元，外資連4賣、已提款2,407億元，權值軍團潰退，資金急湧ETF與反向商品避險。

從成交值前十大榜單觀察，台積電（2330）以1,280.33億元穩居第一，但外資持續擴大賣超27,234張，股價重挫70元至1,865元，市值滑落至48.36兆元，成為殺盤核心。大型電子同步成提款機，鴻海（2317）跌逾5%、外資大賣35,864張，台達電（2308）下挫6.34%、外資續賣超1,120張，聯發科（2454）跌幅逾5%、外資賣超3,064張。

記憶體族群賣壓未散。南亞科（2408）重挫8.58%，成交值逼近250億元；華邦電（2344）跌7.56%；旺宏（2337）同步擠進量價雙榜，跌逾6%。但值得注意的是，外資4日卻檔檔買超逾3萬張。

此外，雙榜中最特殊的是貨櫃三雄之一的陽明海運（2609），單日下跌3.64%，卻以190億元成交值名列第9，為成交值前十名榜單中唯一傳產股，成交量則放大至28.6萬張，位列第六大。市場原本押注戰事升溫帶動缺船與塞港題材，推升運價與附加費，但三大法人卻聯手轉賣超達33,147張，股價也回落3.64%、收低在63.6元。

陽明為全球第九大貨櫃輪公司，2025年前三季稅後純益148.1億元，全年EPS有望挑戰5元。然而，美伊衝突擴大引發通膨疑慮，市場擔憂戰爭推升物價、壓抑消費與投資，反而拖累航運與景氣循環股評價。除陽明外，長榮（2603）、萬海（2615）也同步走弱。

ETF交投則持續火熱。凱基台灣TOP50（009816）以87萬張奪成交量冠軍；元大台灣50（0050）成交值高居第二。反向ETF元大台灣50反1（00632R）逆勢上漲4.47%，成交量逾22萬張，避險資金明顯升溫。

整體來看，4日量價結構釋出三大訊號：權值電子成為主要提款機、記憶體賣壓仍重卻吸引外資回補、資金湧向ETF避險。至於具漲價題材的航運股卻帶量下跌，顯示市場交易邏輯已由「題材」轉向「風險控管」，短線指數止穩關鍵仍在權王與外資動向。

聯發科 華邦電 台達電

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

過濾地緣政治噪音 聚焦台股趨勢發揮時間複利

台股本周受到中東局勢全面升級影響，全球市場的風險情緒瞬間降至冰點。然而，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢。台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。歷史數據也顯示，這種「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

