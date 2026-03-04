量價前十大釋出3大訊號！權值軍團潰退之外 陽明為何爆量翻船？

中東戰火升級引爆全球恐慌，台股4日暴跌1,494.77點、寫下史上第三大跌點，跌幅4.35%，成交值維持1.03兆元巨量。三大法人合計賣超1,297億元，外資連4賣、已提款2,407億元，權值軍團潰退，資金急湧ETF與反向商品避險。

從成交值前十大榜單觀察，台積電（2330）以1,280.33億元穩居第一，但外資持續擴大賣超27,234張，股價重挫70元至1,865元，市值滑落至48.36兆元，成為殺盤核心。大型電子同步成提款機，鴻海（2317）跌逾5%、外資大賣35,864張，台達電（2308）下挫6.34%、外資續賣超1,120張，聯發科（2454）跌幅逾5%、外資賣超3,064張。

記憶體族群賣壓未散。南亞科（2408）重挫8.58%，成交值逼近250億元；華邦電（2344）跌7.56%；旺宏（2337）同步擠進量價雙榜，跌逾6%。但值得注意的是，外資4日卻檔檔買超逾3萬張。

此外，雙榜中最特殊的是貨櫃三雄之一的陽明海運（2609），單日下跌3.64%，卻以190億元成交值名列第9，為成交值前十名榜單中唯一傳產股，成交量則放大至28.6萬張，位列第六大。市場原本押注戰事升溫帶動缺船與塞港題材，推升運價與附加費，但三大法人卻聯手轉賣超達33,147張，股價也回落3.64%、收低在63.6元。

陽明為全球第九大貨櫃輪公司，2025年前三季稅後純益148.1億元，全年EPS有望挑戰5元。然而，美伊衝突擴大引發通膨疑慮，市場擔憂戰爭推升物價、壓抑消費與投資，反而拖累航運與景氣循環股評價。除陽明外，長榮（2603）、萬海（2615）也同步走弱。

ETF交投則持續火熱。凱基台灣TOP50（009816）以87萬張奪成交量冠軍；元大台灣50（0050）成交值高居第二。反向ETF元大台灣50反1（00632R）逆勢上漲4.47%，成交量逾22萬張，避險資金明顯升溫。

整體來看，4日量價結構釋出三大訊號：權值電子成為主要提款機、記憶體賣壓仍重卻吸引外資回補、資金湧向ETF避險。至於具漲價題材的航運股卻帶量下跌，顯示市場交易邏輯已由「題材」轉向「風險控管」，短線指數止穩關鍵仍在權王與外資動向。