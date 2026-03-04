外資大逃殺…台股重挫逾千點 但這3檔記憶體股竟獲外資大買

台股4日收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，三大法人中僅投信買超，外資則是持續大提款，賣超台股964.66億元，統計外資買賣超個股發現，雖然記憶體族群仍是重挫的表現，但外資買超前十名個股中，竟有3檔記憶體股，且分居外資買超第二名到第四名。

台積電（2330）一開盤就失守1,900元關卡，以1,895元開出，盤中股價一度往上急拉，收復1,900元，回升至1,910元，可惜賣壓仍重，最後一盤爆出9,757張賣單，再下殺5元，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元，影響大盤指數約542點。

台股早盤以34,228.75點開出，下跌94.9點，指數開低後急殺，跌點快速擴大至逾1,000點，終場收在32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，失守月線及33,000點關。

台股重挫，三大法人賣超1,297.37億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超964.66億元，連四賣，合計賣超2,407.27億元；自營商擴大賣超（合計）400.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超71.29億元、自營商（避險）賣超328.73億元；投信買超67.32億元，連三買。

統計外資買超前十名個股，買超群創（3481）63,418張，居單日買超冠軍；接下來的買超第二名到第四名都是記憶體股，外資買超旺宏（2337）39,922張，居單日買超第二名；買超華邦電（2344）38,693張，買超南亞科（2408）30,306張；另外，外資也買超力積電（6770）170張，買超群聯（8299）2,346張。

至於外資賣超個股中，賣最多的是元大台灣50（0050），單日賣超13萬5,270張；台積電也遭外資賣超27,234張；鴻海（2317）則遭外資賣超35,863張。