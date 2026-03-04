護盤起手式…證交所喊話：國際地緣政治風險升溫 台股基本面穩健具韌性

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4日台股收在32,828.88點，下跌1,494.77點，跌幅4.35%。 記者黃義書／攝影
4日台股收在32,828.88點，下跌1,494.77點，跌幅4.35%。 記者黃義書／攝影

受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，4日台股收在32,828.88點，下跌1,494.77點，跌幅4.35%。雖然國際政經局勢引發波動，使亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫。臺灣證券交易所表示，台股憑藉健全基本面，且2025年加權股價指數全年漲幅達25.74%，位居亞洲市場前列，4日跌勢主要係受國際突發變數衝擊所致，若參酌前期漲勢規模，當前波動仍屬國際局勢干擾下的震盪調整。此外，4日成交值仍突破1兆元大關，顯示市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，臺股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

觀察國內基本面，臺灣整體經濟表現狀況優良。受惠於人工智慧與高效能運算需求強勁，2025年全年出口達6,407.5億美元，創歷史新高。主計總處數據顯示，2025年經濟成長率達8.68%，預估2026年將維持7.71%的高成長，表現優於全球及鄰近國家。上市公司部分，2025年全體上市公司營收達新臺幣47.6兆元，年增13.82%。2026年1月全體上市公司（不含金融保險業及投控公司）營收，更較2025年同期成長30.71％，顯示基本面穩健，營收續創佳績。

雖然受地緣政治風險影響，台股短期內可能面臨波動，但中長期而言，在我國經濟穩健成長的背景下，資本市場仍深具成長潛力。針對近期國際政經局勢動盪導致臺股波動，證交所表示，將持續密切注意相關國際事件對市場的影響。觀察我國各項經濟數據，顯示台股基本面依然穩固，且上市公司具備應對環境變化的韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢。

