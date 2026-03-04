台股單日重挫逾千點 國安基金操盤手喊話、必要時不排除召開臨時會

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
亞股、台股4日也同步殺聲隆隆，台股終場大跌1,494點，創下史上第三大收盤跌點。記者曾學仁／攝影
亞股、台股4日也同步殺聲隆隆，台股終場大跌1,494點，創下史上第三大收盤跌點。記者曾學仁／攝影

中東戰火重創全球金融市場，亞股、台股4日也同步殺聲隆隆，台股終場大跌1,494點，創下史上第三大收盤跌點，跌破月線位置。市場關注國安基金是否再次進場護盤，對此，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華4日表示，股市重挫主要是基於國際事件的影響，台灣也難以獨善其身，將會密切關注後續發展，若發生不理性下跌、市場失序的情況，必要時也不排除召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

中東戰火持續延燒，美國聯手以色列對伊朗發動一系列攻擊後，伊朗除展開報復行動，並對周邊多國展開襲擊，擴大緊張局勢，因而衝擊全球股匯市表現。台股自戰事開打以來，也已連續三個交易日下跌，累計三日已重挫2,585點。

由於國安基金才在今年1月12日退場，結束為期279天的護盤任務，若按照原先的安排，國安基金管理委員會要到4月初才會召開例會。

財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華4日表示，這一次主要是因為戰爭的單一事件造成油價、天然氣等能源價格上漲，連帶引發市場憂心通膨疑慮、以及關注美國聯準會降息是否趨緩，由於股市重挫是基於國際事件因素造成，台灣也難以獨善其身，屬於「事件型」影響，希望能夠盡快獲得控制。

阮清華指出，在這過程當中，國安基金將會密切關注國際事件對於國內外股市的後續影響及變化情形，倘若真的有發生不理性下跌、市場失序的情況，必要時也不排除召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

但他也表示，台灣經濟基本面依舊相當穩健，再加上4日成交量破兆元，顯示投資人信心還是很強，接盤仍相當踴躍，目前看起來信心面並沒有潰散。

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

護盤起手式 證交所喊話：國際地緣政治風險升溫 台股基本面穩健具韌性

受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，4日台股收在32,828.88點，下跌1,494.77點，跌幅4.35%。雖然國際政經局勢引發波動，使亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫。臺灣證券交易所表示，台股憑藉健全基本面，且2025年加權股價指數全年漲幅達25.74%，位居亞洲市場前列，4日跌勢主要係受國際突發變數衝擊所致，若參酌前期漲勢規模，當前波動仍屬國際局勢干擾下的震盪調整。此外，4日成交值仍突破1兆元大關，顯示市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，臺股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

