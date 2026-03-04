台股單日重挫逾千點 國安基金操盤手喊話、必要時不排除召開臨時會

中東戰火重創全球金融市場，亞股、台股4日也同步殺聲隆隆，台股終場大跌1,494點，創下史上第三大收盤跌點，跌破月線位置。市場關注國安基金是否再次進場護盤，對此，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華4日表示，股市重挫主要是基於國際事件的影響，台灣也難以獨善其身，將會密切關注後續發展，若發生不理性下跌、市場失序的情況，必要時也不排除召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

中東戰火持續延燒，美國聯手以色列對伊朗發動一系列攻擊後，伊朗除展開報復行動，並對周邊多國展開襲擊，擴大緊張局勢，因而衝擊全球股匯市表現。台股自戰事開打以來，也已連續三個交易日下跌，累計三日已重挫2,585點。

由於國安基金才在今年1月12日退場，結束為期279天的護盤任務，若按照原先的安排，國安基金管理委員會要到4月初才會召開例會。

財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華4日表示，這一次主要是因為戰爭的單一事件造成油價、天然氣等能源價格上漲，連帶引發市場憂心通膨疑慮、以及關注美國聯準會降息是否趨緩，由於股市重挫是基於國際事件因素造成，台灣也難以獨善其身，屬於「事件型」影響，希望能夠盡快獲得控制。

阮清華指出，在這過程當中，國安基金將會密切關注國際事件對於國內外股市的後續影響及變化情形，倘若真的有發生不理性下跌、市場失序的情況，必要時也不排除召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

但他也表示，台灣經濟基本面依舊相當穩健，再加上4日成交量破兆元，顯示投資人信心還是很強，接盤仍相當踴躍，目前看起來信心面並沒有潰散。