台股大跌震出黃金進場點？王牌基金操盤手親上火線解析

台股4日開盤上演震撼教育，受美伊戰爭地緣政治衝突急遽升溫及市場對AI產業成長不確定性的疑慮雙重夾擊，加權指數開盤即跳空下挫超過千點，市場恐慌情緒（VIX）攀升至今年以來最高點。然而，在市場情緒不確定中，專業資產管理團隊看到難得的布局良機。國泰投信旗下備受矚目的新一代金融旗艦產品─國泰台股動能高息主動式ETF（00400A），預計於3月23日至3月25日正式展開募集，發行價僅需新台幣10元。面對近期因地緣政治干擾與AI雜訊導致的大盤回檔，許多個股出現大幅度震盪，這檔主動型ETF的推出時機，恰好有機會為尋求長線布局的投資人提供低檔卡位的優勢。

00400A經理人梁恩溢鑽研台股超過15年，面對近期台股的劇烈震盪，梁恩溢分析主要源於外部環境的極度不穩定。美伊戰爭的陰影引發全球能源供給的焦慮，更直接衝擊國際物流與供應鏈的穩定性，對於高度依賴出口與全球貿易的台灣電子產業而言，短期心理壓力劇增。與此同時，過去一年引領台股衝鋒的AI族群，也因為輝達（NVIDIA）等龍頭股進入高檔盤整，加上市場開始審視AI實質獲利轉化速度，導致資金出現獲利了結的撤離潮。

但根據歷史經驗，每當台股發生因非經濟因素引發的非理性重挫，往往是績優股籌碼換手，帶動股價回歸基本面的關鍵轉折。00400A選擇在此時點切入，其主動式管理的核心優勢更能發揮得淋漓盡致。與傳統被動追蹤指數、僅能僵化等待盤勢回穩的ETF不同，主動型ETF能由操盤團隊即時判斷市場情緒，在股價跌破價值區時加速汰弱留強，精準接手被錯殺的AI領頭羊，將市場的「恐慌」轉化為未來可能的上漲動力。

00400A的設計初衷，正是為了應對2026年這種高波動、高估值卻也充滿高成長機會的環境。市場數據顯示，2025年真正跑贏大盤的個股僅占約15%，這意味著傳統被動式投資將不得不承擔剩餘85%成長較慢企業的拖累。國泰投信這次推出的00400A，由國泰王牌基金「國泰台灣高股息基金」的操盤手梁恩溢領軍，透過動能出擊與收益防守雙主軸策略。攻擊端採取由下而上的選股邏輯，優先剔除營收與利潤成長落後市場後20%的企業，將資金集中在預計具備長線護城河的先進製程、散熱模組與高階IC設計等台灣AI軍火庫。在台股震盪時募集，更有機會提前鎖定下半年的復甦動能。

在防守端，00400A布局自由現金流充沛的企業，在戰爭疑慮帶來的震盪下可望提供較佳支撐力，基金設有月配息制度，透過嚴謹的過濾機制，堅持標的必須在近四季EPS為正數的前提下，才納入股息殖利率篩選。對於在3月23日參與募集的投資人來說，此時進場不僅能享受每股10元的超低認購門檻，更可樂觀搭上台股跌後有望重拾漲勢的上升過程。

國泰投信ETF研究團隊指出，隨著美伊局勢與AI雜訊逐步被市場消化，基本面終將回歸主流。台灣作為全球半導體與人工智慧硬體的軍火庫，核心競爭力並未因短期的戰爭威脅或心理恐慌而改變。相反地，急跌反而清洗市場過熱的融資籌碼，讓台股的底部更加紮實。國泰投信強調，投資的本質如同巴菲特名言「找到夠濕的雪跟很長的坡道，雪球才能越滾越大」。

00400A即將於3月23日至3月25日進行為期三天的募集，堪稱國泰投信為投資人量身打造，危機入市時的策略性工具，在市場充滿不確定的時刻，若能把握這波由地緣政治與AI雜訊震出來的黃金空窗期，透過專業經理人的選股眼光與動態避險技術，將有機會在台股未來的反彈行情中，成為跑贏大盤的少數贏家。