台股大跌 光明、宜進、精元敲進科技權值股

美伊開戰引發市場賣壓，台股今天大跌1494.77點，創史上第3大跌點。光明、宜進、精元等上市櫃公司，過去一段時間陸續買進鴻海、廣達、台積電等科技權值股，不約而同公告達標，引發市場聯想是否趁今天大舉補貨。

紡織廠光明今天公告，於今年1月13日至3月4日期間，總共投下新台幣8997.8萬元，以每股均價224.95元，買進鴻海400張。取得目的為投資理財。此次光明砸下8997萬元敲進鴻海，對照公司目前資本額4.04億元，金額超過公司股本的2成。

與光明同集團的宜進今天也公告，連同旗下子公司億東，於去年11月18日至今年3月4日，合計投下3.3億元，以每股均價約275元，合力取得廣達1200張，取得目的為提高資金運用效益。

鍵盤廠精元今天也代子公司竣立科技公告，從去年3月10日至今年3月4日，共投下3.26億元，以每股均價1306元，取得250張台積電，取得目的為財務投資。