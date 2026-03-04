快訊

地緣政治風險攀升 採股六債四配置聚焦趨勢領袖股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託趨勢領袖多重資產基金小檔案。（資料來源：中國信託投信整理）
美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼身亡的消息獲官方證實，中東緊張局勢再次升溫，推動市場避險情緒。同一時間，美國科技股進入震盪整理，資金開始從過度擁擠的大型股外溢，法人指出，短線受地緣政治風險、股票估值偏高等因素干擾，市場恐加劇震盪，穩健投資人能採取股六債四的多重資產配置，隨著AI外溢效應顯現，股票可聚焦獲利動能強的趨勢領袖企業，掌握新一輪機會。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇指出，去(2025)年科技七巨頭為全球最熱門的交易，不但研調機構指出，科技七巨頭與S&P 500其餘493家企業的獲利成長差距，正從去年的高峰逐漸收斂，預估至今（2026）年第1季將縮小至9%左右，這意味著市場廣度將會擴大，資金將從高基期的科技巨頭流出，轉向那些股價相對被低估、但獲利動能轉強的「趨勢領袖」企業，隨著AI外溢效應顯現，各產業的領袖企業將有更高的受惠程度。

楊士醇說明，以中國信託趨勢領袖多重資產基金為例，趨勢領袖企業聚焦三大主軸：一、強大品牌優勢，領袖企業之品牌價值富可敵國；二、高獲利能力，領袖企業的基本面，如毛利率、ROE（股東權益報酬率）需優於一般企業；三、穩健的長期報酬表現。

基於此三大面向，再藉由質化篩選、量化分析的層層過濾，發掘出具投資價值的企業。質化篩選條件包括：高進入門檻、穩健現金流、強大的定價能力；量化條件則為：企業需有高市值、股票流動性佳、強大獲利能力等，藉由上述條件，篩選出「經典、數位、潛力」三大領域趨勢領袖企業如：AI晶片龍頭輝達、百年車廠法拉利（Ferrari）、大型製藥廠禮來（Lilly）、Alphabet、網飛（NETFLIX）、線上券商龍頭羅賓漢（ROBINHOOD）等，這些公司皆在自身產業中具備領先商業模式與優異的獲利表現。

另一方面，除了股票部位外，楊士醇表示，投資必須在風險與報酬間取得最佳平衡，透過一定比重的債券配置，降低整體投資組合的波動度，瞄準優質的A至BB級的投資級與非投資級債券，以中國信託趨勢領袖多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金）為例，特別關注二類型債券：

一、「墮落天使」（Fallen Angels），指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間；二、「明日之星」（Rising Stars），指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。

地緣政治風險 哈米尼 央行

相關新聞

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

台股三天暴跌2,585點 證交所出面喊話：台股基本面具韌性更勝其他亞股

受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，4日台股收在32,828.88點，下跌1,494.77點，跌幅4.35%，本周以來已經連三跌逾2,585點。

外資大逃殺…台股重挫逾千點 但這3檔記憶體股竟獲外資大買

台股4日收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，三大法人中僅投信買超，外資則是持續大提款，賣超台股964.66億元，統計外資買賣超個股發現，雖然記憶體族群仍是重挫的表現，但外資買超前十名個股中，竟有3檔記憶體股，且分居外資買超第二名到第四名。

