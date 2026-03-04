地緣政治風險攀升 採股六債四配置聚焦趨勢領袖股

美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼身亡的消息獲官方證實，中東緊張局勢再次升溫，推動市場避險情緒。同一時間，美國科技股進入震盪整理，資金開始從過度擁擠的大型股外溢，法人指出，短線受地緣政治風險、股票估值偏高等因素干擾，市場恐加劇震盪，穩健投資人能採取股六債四的多重資產配置，隨著AI外溢效應顯現，股票可聚焦獲利動能強的趨勢領袖企業，掌握新一輪機會。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇指出，去(2025)年科技七巨頭為全球最熱門的交易，不但研調機構指出，科技七巨頭與S&P 500其餘493家企業的獲利成長差距，正從去年的高峰逐漸收斂，預估至今（2026）年第1季將縮小至9%左右，這意味著市場廣度將會擴大，資金將從高基期的科技巨頭流出，轉向那些股價相對被低估、但獲利動能轉強的「趨勢領袖」企業，隨著AI外溢效應顯現，各產業的領袖企業將有更高的受惠程度。

楊士醇說明，以中國信託趨勢領袖多重資產基金為例，趨勢領袖企業聚焦三大主軸：一、強大品牌優勢，領袖企業之品牌價值富可敵國；二、高獲利能力，領袖企業的基本面，如毛利率、ROE（股東權益報酬率）需優於一般企業；三、穩健的長期報酬表現。

基於此三大面向，再藉由質化篩選、量化分析的層層過濾，發掘出具投資價值的企業。質化篩選條件包括：高進入門檻、穩健現金流、強大的定價能力；量化條件則為：企業需有高市值、股票流動性佳、強大獲利能力等，藉由上述條件，篩選出「經典、數位、潛力」三大領域趨勢領袖企業如：AI晶片龍頭輝達、百年車廠法拉利（Ferrari）、大型製藥廠禮來（Lilly）、Alphabet、網飛（NETFLIX）、線上券商龍頭羅賓漢（ROBINHOOD）等，這些公司皆在自身產業中具備領先商業模式與優異的獲利表現。

另一方面，除了股票部位外，楊士醇表示，投資必須在風險與報酬間取得最佳平衡，透過一定比重的債券配置，降低整體投資組合的波動度，瞄準優質的A至BB級的投資級與非投資級債券，以中國信託趨勢領袖多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金）為例，特別關注二類型債券：

一、「墮落天使」（Fallen Angels），指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間；二、「明日之星」（Rising Stars），指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。