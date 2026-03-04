快訊

美伊衝突擴大、台股重挫1,494點月線失守 法人：中長線仍不看淡

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股重挫，4日大跌1,494.77點，跌幅達4.35%，指數收在32,828.88點。圖／本報資料照片
台股重挫，4日大跌1,494.77點，跌幅達4.35%，指數收在32,828.88點，跌破月線支撐。玉山投信指出，近兩日台股重挫主要是典型風險趨避引發的影響，包括市場重新評估美伊衝突規模、能源成本與通膨預期、多頭獲利了結與融資斷頭壓力等，但從估值與歷史經驗來看，近日大跌屬於地緣政治誘發的估值修正而非景氣循環的終結，中長線仍不看淡。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，隨著川普政府對伊朗發出更嚴厲的軍事警告，市場擔憂中東戰火將從短期局部衝突演變為中期的區域戰爭，此不僅威脅全球能源供應鏈在荷姆茲海峽的通行，更直接推升VIX指數飆升，導致外資在亞太市場進行系統性減碼，亞股近日均面臨大幅度修正，韓股4日跌幅更超過一成。

郭明玉表示，另一個重點為台股近期處於歷史高點，短線漲幅已大，近兩日的快速下跌持續引發技術性投資人與當沖的拋售，隨著指數跌破重要均線，部分高槓桿部位面臨融資維持率保衛戰，造成連鎖性賣壓，加上國際油價因軍事衝突大漲，西德州原油上看75美元之上，對於高度依賴能源進口的台灣而言，可能衝擊經常帳餘額，也引發市場對2026年下半年通膨降溫進度受阻的憂慮，進而壓抑估值倍數。

郭明玉進一步分析，近日AI相關科技權值股與供應鏈幾乎成為承壓重心，且被外資作為主要提款機，而這波台股創高過程中漲幅超前的個股跌勢相對沉重，儘管這些權值股與其供應鏈的2026年預期獲利穩健，但在近日全球資產重新配置過程中，權值股自然首當其衝，進而影響指數表現。

不過，郭明玉認為，即使短期因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場布局，且從台股的核心競爭力包括先進製程、AI硬體代工、網通等優勢並未改變，AI成長趨勢也未出現扭轉，台股長期局勢不看淡。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股重挫逾千點 分析師喊「修正回到月線不買待何時？」

台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

散裝航運淡季不淡 慧洋自結2月 EPS 0.31元

慧洋-KY（2637）4日公告2月合併營收12.71億元，並同步公告自結獲利，自結每股稅前盈餘為0.31元。

美伊衝突擴大、台股重挫1,494點月線失守 法人：中長線仍不看淡

