中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手
中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。
統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超964.66億元；自營商擴大賣超（合計）400.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超71.29億元、自營商（避險）賣超328.73億元；但投信連3日買超，續加碼67.32億元。
盤面上，集中市場加計櫃買市場共1,844家下跌、130家上漲，63家下殺跌停，但仍有11家逆勢突圍漲停。其中，由於地緣風險升溫，激勵油價飆漲、美元指數漲向100，資金轉向題材與防禦型個股避風，欣天然（9918）、欣泰（8917）等油電燃氣齊攻漲停；另，生技股晟德（4123）與百貨股益航（2601）雙雙爆量衝高，電子通路龍頭文曄（3036）也高掛紅燈，成為亂市中的吸金焦點。
五大權值股表現上，台積電（2330）跌70元、跌幅3.62%，收1,865元，影響大盤542.15點；台達電（2308）跌85元、跌幅6.34%，收1,255元，影響大盤64.08點；鴻海（2317）跌12元、跌幅5.24%，收217元，影響大盤49點；聯發科（2454）跌95元、跌幅5.23%，收1,720元，影響大盤約44.74點；日月光投控（3711）跌32元、跌幅8.9%，收327.5元，影響大盤約40點。此外，欣興（3037）、南亞科（2408）、智邦（2345）、廣達（2382）、國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等權值大軍也一片綠油油。
