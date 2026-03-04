中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

台股重挫，4日大跌1,494.77點，跌幅達4.35%，指數收在32,828.88點，跌破月線支撐。玉山投信指出，近兩日台股重挫主要是典型風險趨避引發的影響，包括市場重新評估美伊衝突規模、能源成本與通膨預期、多頭獲利了結與融資斷頭壓力等，但從估值與歷史經驗來看，近日大跌屬於地緣政治誘發的估值修正而非景氣循環的終結，中長線仍不看淡。

2026-03-04 15:30