殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台積電一開盤就失守1,900元關卡，以1,895元開出，盤中股價一度往上急拉，收復1,900元，回升至1,910元，可惜賣壓仍重，最後一盤再下殺5元，以4日最低的1,865元收盤，大跌70元，影響大盤指數約542點。

台股開低，早盤以34,228.75點開出，下跌94.9點，指數開低後急殺，跌點快速擴大至逾1,000點，終場收在32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，失守月線及33,000點關。

台股權值股齊挫，台積電之外，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、智邦（2345）、南亞科（2408）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等也都收黑。