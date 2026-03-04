台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

富邦投顧董事長陳奕光以費波南茲系數分析，以前波漲幅6616點回檔0.382來看，大盤會回檔至3萬3052點，以回檔0.5來看，則是3萬2271，以回檔0.618來看，則是3萬1491點，以今天收盤指數3萬2828點來看，回測季線的機會比較不高，若大盤殺至季線，則今年以來的漲點將是全數吐回。

陳奕光進一步分析市場訊號，前波上漲是快速爬樓梯，現在回檔是搭電，預判市場將呈現N字型下跌，但需經歷2次N字型下，目前政處於第1個N 字下跌，預計短線可反彈500至1000點，接著再來第2個N字下跌，真正底部3月底出現。

陳奕光認為，即使沒有美伊戰爭，台股也到了要修正的時候，但目前基本面並沒有轉壞，投資人可以放心，這種坐電梯的急跌，有助趕走投機客。

台積電ADR重挫4.33％，今天台積電現貨股價1865元收盤，下跌70元，跌幅3.62％。陳奕光表示，台積電今天守住月線，比大盤有撐，除台積電外，可關注高股息股票、受地緣政治影響而報價上漲的貨櫃航運股、石化產業，以及被誤殺的金融股。