快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
全球股市重挫，台股跌近1500點史上第三大。圖/本報資料照片
全球股市重挫，台股跌近1500點史上第三大。圖/本報資料照片

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

富邦投顧董事長陳奕光以費波南茲系數分析，以前波漲幅6616點回檔0.382來看，大盤會回檔至3萬3052點，以回檔0.5來看，則是3萬2271，以回檔0.618來看，則是3萬1491點，以今天收盤指數3萬2828點來看，回測季線的機會比較不高，若大盤殺至季線，則今年以來的漲點將是全數吐回。

陳奕光進一步分析市場訊號，前波上漲是快速爬樓梯，現在回檔是搭電，預判市場將呈現N字型下跌，但需經歷2次N字型下，目前政處於第1個N 字下跌，預計短線可反彈500至1000點，接著再來第2個N字下跌，真正底部3月底出現。

陳奕光認為，即使沒有美伊戰爭，台股也到了要修正的時候，但目前基本面並沒有轉壞，投資人可以放心，這種坐電梯的急跌，有助趕走投機客。

台積電ADR重挫4.33％，今天台積電現貨股價1865元收盤，下跌70元，跌幅3.62％。陳奕光表示，台積電今天守住月線，比大盤有撐，除台積電外，可關注高股息股票、受地緣政治影響而報價上漲的貨櫃航運股、石化產業，以及被誤殺的金融股。

指數 投資人 地緣政治

延伸閱讀

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股回測月線、33,000點關卡 投顧老董認為是底部區

台股重挫逾千點 分析師喊「修正回到月線不買待何時？」

中東衝突升溫台股跳水式走低 台積電失守1900元關卡

相關新聞

中東戰火炸出台股史上第3大跌點！三大法人再撤1,297億、自營商下狠手

中東戰火持續延燒，全球金融市場血流成河，4日台股集中市場暴跌1,494.77點、改寫台股歷史單日第三大跌點，跌幅達4.35%，成交金額1.03兆元，櫃買指數也重挫15.01點、跌幅4.86%，成交金額1,879.36億元。三大法人持續撤資1,297.37億元，其中外資4天已賣超2,407.27億元。

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

台股4日殺聲震天，終場收32,828.88點，重挫1,497.77點，為歷史第三大收盤跌點，台積電（2330）最後一盤爆9,757張賣單，股價壓到當日最低的1,865元收盤，大跌70元，跌幅3.62%，單日下跌金額平歷史第三大紀錄，市值降至48兆3,641億元。

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

美國總統川普強硬打伊朗，眼見戰事時間可能拉長，美股四大指數全黑，台股開盤跳水直殺逾千點，終場加權股價指數以3萬2828點當天最低點收盤，重挫1494點，為史上第三大跌點，跌幅4.35％，指數月線失守，成交量1兆325億元，又是一根巨量長黑，投資人心驚。

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

散裝航運淡季不淡 慧洋自結2月 EPS 0.31元

慧洋-KY（2637）4日公告2月合併營收12.71億元，並同步公告自結獲利，自結每股稅前盈餘為0.31元。

美伊衝突擴大、台股重挫1,494點月線失守 法人：中長線仍不看淡

台股重挫，4日大跌1,494.77點，跌幅達4.35%，指數收在32,828.88點，跌破月線支撐。玉山投信指出，近兩日台股重挫主要是典型風險趨避引發的影響，包括市場重新評估美伊衝突規模、能源成本與通膨預期、多頭獲利了結與融資斷頭壓力等，但從估值與歷史經驗來看，近日大跌屬於地緣政治誘發的估值修正而非景氣循環的終結，中長線仍不看淡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。