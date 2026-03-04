快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌近1,500點 它單日漲幅150%居市場之冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股指數3月4日重挫1,494點收盤，多頭哀號遍野；不過，轉向以元大台灣50反1ETF（00632R）避險或偏空操作者大獲全勝，00632R雖以14.50元作收，上漲0.62元、漲幅4.47%；不過，其連接的權證漲幅驚人，第一名的T50反1永豐5A購01（045973）單日漲幅達150%。

00632R的連結權證約260檔，3月4日漲幅在100%者有五檔，但多數已偏離合理操作範疇，在價外20%以上；成交量多在50張以內。

成交量第一大者為T50反1中信62購01（030766）成交5,232張，以0.14元作收，漲幅40%，價外14.1%屬合理範疇；其他成交量在千張以上者有七檔，漲幅在25%左右。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股在相對高檔時，投資人持股部位高，宜有避險觀念，投資人通常不習慣操作期貨反向避險，但可以利用00632R進行避險。

元大 台股指數 董事長

延伸閱讀

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

相關新聞

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！ 股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？ 台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！ 這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

台股跌近1,500點 它單日漲幅150%居市場之冠

台股指數3月4日重挫1,494點收盤，多頭哀號遍野；不過，轉向以元大台灣50反1ETF（00632R）避險或偏空操作者大獲全勝，00632R雖以14.50元作收，上漲0.62元、漲幅4.47%；不過，其連接的權證漲幅驚人，第一名的T50反1永豐5A購01（045973）單日漲幅達150%。

荷莫茲海峽關閉航運怎麼不漲？市場擔憂這原因

美伊戰爭讓各大航商開始加收附加費，且全球船舶因無法通過荷莫茲海峽，以及避免航行紅海，供給轉吃緊，但為何海運股不漲? 市場擔心通膨捲土重來可能是原因之一，紐時分析認為，戰爭將使全球通膨上升，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。航運股包括貨櫃、散裝股4日都下跌，陽明（2609）盤中下跌逾2%，長榮（2603）、萬海（2615）下跌3~5%。新興（2605）大跌逾7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。