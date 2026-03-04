聽新聞
台股跌近1,500點 它單日漲幅150%居市場之冠
台股指數3月4日重挫1,494點收盤，多頭哀號遍野；不過，轉向以元大台灣50反1ETF（00632R）避險或偏空操作者大獲全勝，00632R雖以14.50元作收，上漲0.62元、漲幅4.47%；不過，其連接的權證漲幅驚人，第一名的T50反1永豐5A購01（045973）單日漲幅達150%。
00632R的連結權證約260檔，3月4日漲幅在100%者有五檔，但多數已偏離合理操作範疇，在價外20%以上；成交量多在50張以內。
成交量第一大者為T50反1中信62購01（030766）成交5,232張，以0.14元作收，漲幅40%，價外14.1%屬合理範疇；其他成交量在千張以上者有七檔，漲幅在25%左右。
第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股在相對高檔時，投資人持股部位高，宜有避險觀念，投資人通常不習慣操作期貨反向避險，但可以利用00632R進行避險。
