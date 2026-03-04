快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

今日成交金額大且走高為：文曄（3036）、榮科（4989）、牧德（3563）、台塑化（6505）、環球晶（6488）、期街口布蘭特正2（00715L）、雷虎（8033）及神達（3706）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、南亞科（2408）、鴻海（2317）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、台達電（2308）、聯發科（2454）、群創（3481）及景碩（3189）。

摩根台灣鑫收益主動式ETF （00401A） 基金經理人沈馨表示，國際股市或受此類地緣政治突發事件拖累，而從產業角度看，亞太科技股因前期漲幅較為可觀，因此投資人在短線上可能傾向先行獲利了結；不過，從科技產業整體供需狀況與產品升級來看，台股的基本面仍可維持正向；在台股波動加劇之際，投資人反而可以伺機布局。

第一投信表示，從過去經驗顯示戰爭對股市衝擊通常只是短暫性，目前伊朗高層團滅，發起毀滅性的大規模反擊機率不高，對基本面影響不大，今年台股企業獲利已上修成長30%以上，基本面良好，只是短線漲幅較大，若因戰爭衝擊導致回檔，反而是逢低加碼好時機，第一金投信對台股產業方面，持續看好標的如：ABF、 PCB、光通訊等。

第一金投信分析，由於不確定風險升高及荷莫茲海峽呈現自主半封閉，預期黃金、原油及美債將受惠走揚，而軍工及航運類股也可望受惠。戰事發生，短期股市雖將呈現下跌，然評估近年六次地緣衝突對中長期股市影響並不明顯，市場仍將回歸至基本面

第一投信指出，後續觀察重點包括，荷莫茲海峽是否長期陷入封鎖，導致國際油價大幅攀升並損害全球經濟成長；美國2026年將舉行期中選舉，可負擔性為選民關注焦點，且美國初步達成對伊朗領導階層斬首目標，研判後續軍事衝突將相對克制，緩和地緣政治緊張對全球經濟與金融市場衝擊；及伊朗神權領導轉民主化機會等。

台股回測月線、33,000點關卡 投顧老董認為是底部區

台股續挫千點 第一金投信看好三族群後市

美伊戰火蔓延 油價與聯準會決策將影響台股走勢

到底誰賣的？ 台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！ 股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？ 台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！ 這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

台股跌近1,500點 它單日漲幅150%居市場之冠

台股指數3月4日重挫1,494點收盤，多頭哀號遍野；不過，轉向以元大台灣50反1ETF（00632R）避險或偏空操作者大獲全勝，00632R雖以14.50元作收，上漲0.62元、漲幅4.47%；不過，其連接的權證漲幅驚人，第一名的T50反1永豐5A購01（045973）單日漲幅達150%。

荷莫茲海峽關閉航運怎麼不漲？市場擔憂這原因

美伊戰爭讓各大航商開始加收附加費，且全球船舶因無法通過荷莫茲海峽，以及避免航行紅海，供給轉吃緊，但為何海運股不漲? 市場擔心通膨捲土重來可能是原因之一，紐時分析認為，戰爭將使全球通膨上升，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。航運股包括貨櫃、散裝股4日都下跌，陽明（2609）盤中下跌逾2%，長榮（2603）、萬海（2615）下跌3~5%。新興（2605）大跌逾7%。

