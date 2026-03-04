空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

今日成交金額大且走高為：文曄（3036）、榮科（4989）、牧德（3563）、台塑化（6505）、環球晶（6488）、期街口布蘭特正2（00715L）、雷虎（8033）及神達（3706）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、南亞科（2408）、鴻海（2317）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、台達電（2308）、聯發科（2454）、群創（3481）及景碩（3189）。

摩根台灣鑫收益主動式ETF （00401A） 基金經理人沈馨表示，國際股市或受此類地緣政治突發事件拖累，而從產業角度看，亞太科技股因前期漲幅較為可觀，因此投資人在短線上可能傾向先行獲利了結；不過，從科技產業整體供需狀況與產品升級來看，台股的基本面仍可維持正向；在台股波動加劇之際，投資人反而可以伺機布局。

第一投信表示，從過去經驗顯示戰爭對股市衝擊通常只是短暫性，目前伊朗高層團滅，發起毀滅性的大規模反擊機率不高，對基本面影響不大，今年台股企業獲利已上修成長30%以上，基本面良好，只是短線漲幅較大，若因戰爭衝擊導致回檔，反而是逢低加碼好時機，第一金投信對台股產業方面，持續看好標的如：ABF、 PCB、光通訊等。

第一金投信分析，由於不確定風險升高及荷莫茲海峽呈現自主半封閉，預期黃金、原油及美債將受惠走揚，而軍工及航運類股也可望受惠。戰事發生，短期股市雖將呈現下跌，然評估近年六次地緣衝突對中長期股市影響並不明顯，市場仍將回歸至基本面

第一投信指出，後續觀察重點包括，荷莫茲海峽是否長期陷入封鎖，導致國際油價大幅攀升並損害全球經濟成長；美國2026年將舉行期中選舉，可負擔性為選民關注焦點，且美國初步達成對伊朗領導階層斬首目標，研判後續軍事衝突將相對克制，緩和地緣政治緊張對全球經濟與金融市場衝擊；及伊朗神權領導轉民主化機會等。