荷莫茲海峽關閉航運怎麼不漲？市場擔憂這原因

美伊戰爭讓各大航商開始加收附加費，且全球船舶因無法通過荷莫茲海峽，以及避免航行紅海，供給轉吃緊，但為何海運股不漲? 市場擔心通膨捲土重來可能是原因之一，紐時分析認為，戰爭將使全球通膨上升，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。航運股包括貨櫃、散裝股4日都下跌，陽明（2609）盤中下跌逾2%，長榮（2603）、萬海（2615）下跌3~5%。新興（2605）大跌逾7%。

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。他表示，ONE和地中海航運公司（MSC）等同業，都已停止承接往中東的貨運訂單，現在所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓。

陽明、萬海也宣布暫停收由荷莫茲海峽到中東的貨，何時恢復將視地緣政治變化及荷莫茲海峽開放時間另行通知；至於長榮，仍在評估市場變化。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家、現任哈佛大學教授羅格夫說，「我們正處於非常危險時期。」，並懷疑衝突是否很快就會結束。紐約時報分析指出，中東衝突若曠日持久，可能導致能源價格飆升至足以推升通膨的水平，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。

彭博對經濟學家的訪調也顯示，戰爭將使全球通膨上升，半數受訪者認為美國與歐元區的通膨將略升，近40%預期中國通膨漲幅較先前預期高出0.3至0.9個百分點。多數受訪者預測，全球經濟前景目前基本上未受影響，但最終結果仍將取決於衝突持續的時間。

通膨復燃可能導致聯準會對降息的態度觀望，兩位聯準會官員周二表示，美國和以色列攻打伊朗，為決策官員增添了另一個不確定因素，最關鍵的問題在於，能源價格居高不下會持續多久。

雖然美國總統川普願意動用金融與軍事工具防止全球原油供應受到干擾，然而，不願具名的航運界消息人士表示，美國可用來護送油輪的艦艇數量有限，同時一些艦艇正被用於打擊伊朗或攔截飛彈。