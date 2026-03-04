台股崩逾千點誰撐盤？文曄雙利多飆漲停 大聯大拚翻紅領電子通路逆轉

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美伊衝突惡化與Fed降息變數重擊市場，4日台股崩逾1,400點，權王台積電（2330）盤中下探至1,870元。在一片慘綠中，電子通路龍頭文曄（3036）憑藉兆元營收實力與強勁財測逆勢放量漲停，成為最強多頭指標。

電子通路大廠文曄公告2025年財報，繳出亮眼成績單。受惠於Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI浪潮推升半導體需求，公司2025年營收首次突破兆元大關、達1.18兆元，年增23%；全年歸屬母公司淨利135.4億元、年增49%，EPS來到11.61元。

單看第4季表現，文曄營收3,421億元，季增4%、年增31%，獲利41.9億元刷新單季紀錄。儘管因毛利率較低的產品出貨增加，導致單季毛利率3.7%微幅低於市場預期，但整體營運規模快速擴張。

展望2026年，文曄預估第1季營收將達4,600~4,900億元，中位數季增達39%、年增達92%；稅後淨利中位數預估為61億元，季增45%，與去年同期相比更是翻倍成長、年增125%。

強勁的財測也吸引美系外資調升目標價。外資分析，文曄在資料中心業務的年複合成長率（CAGR）高達48.3%，足以抵銷ASIC出貨時程延遲或手機需求下滑的潛在風險。外資不僅維持「加碼」評等，更將目標價上調至222元，並同步調升2026至2027年的EPS預估。

在4日台股下挫逾1,400點、回測月線的恐慌情緒中，文曄以漲停之姿傲視群倫，成功帶動大聯大（3702）翻紅，增你強（3028）、聯強（2347）、至上（8112）等通路股跌幅隨之收斂，拉抬類股指數盤中逆勢翻紅漲逾1%。

台股盤中跌破3.3萬、重挫逾千點 文曄逆勢亮燈漲停195.5元

千金軍團崩跌剩33檔！「這檔」年賺4股本、大方配息獨守最後一點紅

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股4日收盤重跌1,494點、跌幅4.35%，終場以32,828.88當天最低作收，成交量1兆325.86億元；台積電（2330）最後一盤出現9,757張賣單，摜低至1,865元收盤，下跌70元，跌幅3.62%。

比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！ 股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？ 台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！ 這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

台股跌近1,500點 它單日漲幅150%居市場之冠

台股指數3月4日重挫1,494點收盤，多頭哀號遍野；不過，轉向以元大台灣50反1ETF（00632R）避險或偏空操作者大獲全勝，00632R雖以14.50元作收，上漲0.62元、漲幅4.47%；不過，其連接的權證漲幅驚人，第一名的T50反1永豐5A購01（045973）單日漲幅達150%。

荷莫茲海峽關閉航運怎麼不漲？市場擔憂這原因

美伊戰爭讓各大航商開始加收附加費，且全球船舶因無法通過荷莫茲海峽，以及避免航行紅海，供給轉吃緊，但為何海運股不漲? 市場擔心通膨捲土重來可能是原因之一，紐時分析認為，戰爭將使全球通膨上升，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。航運股包括貨櫃、散裝股4日都下跌，陽明（2609）盤中下跌逾2%，長榮（2603）、萬海（2615）下跌3~5%。新興（2605）大跌逾7%。

