台股崩逾千點誰撐盤？文曄雙利多飆漲停 大聯大拚翻紅領電子通路逆轉

美伊衝突惡化與Fed降息變數重擊市場，4日台股崩逾1,400點，權王台積電（2330）盤中下探至1,870元。在一片慘綠中，電子通路龍頭文曄（3036）憑藉兆元營收實力與強勁財測逆勢放量漲停，成為最強多頭指標。

電子通路大廠文曄公告2025年財報，繳出亮眼成績單。受惠於Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI浪潮推升半導體需求，公司2025年營收首次突破兆元大關、達1.18兆元，年增23%；全年歸屬母公司淨利135.4億元、年增49%，EPS來到11.61元。

單看第4季表現，文曄營收3,421億元，季增4%、年增31%，獲利41.9億元刷新單季紀錄。儘管因毛利率較低的產品出貨增加，導致單季毛利率3.7%微幅低於市場預期，但整體營運規模快速擴張。

展望2026年，文曄預估第1季營收將達4,600~4,900億元，中位數季增達39%、年增達92%；稅後淨利中位數預估為61億元，季增45%，與去年同期相比更是翻倍成長、年增125%。

強勁的財測也吸引美系外資調升目標價。外資分析，文曄在資料中心業務的年複合成長率（CAGR）高達48.3%，足以抵銷ASIC出貨時程延遲或手機需求下滑的潛在風險。外資不僅維持「加碼」評等，更將目標價上調至222元，並同步調升2026至2027年的EPS預估。

在4日台股下挫逾1,400點、回測月線的恐慌情緒中，文曄以漲停之姿傲視群倫，成功帶動大聯大（3702）翻紅，增你強（3028）、聯強（2347）、至上（8112）等通路股跌幅隨之收斂，拉抬類股指數盤中逆勢翻紅漲逾1%。