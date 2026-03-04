台股回測月線、33,000點關卡 投顧老董認為是底部區

美股周二收黑，在中東戰事持續升盪下，台股4日難逃重挫走勢，盤中一度下探至32,950.04點，重挫1,373.61點， 盤面上幾乎是慘綠一片，僅油電燃氣及電子通路類股守住紅盤；台股重挫，投顧董事長則是坦言，月線及33,000點關卡是底部區，可以「區間橫盤操作」、「買黑賣紅」，點名四大族群可以關注。

美股周二早盤一度急殺超過2%，在美國總統川普宣布將為通過荷莫茲海峽的船隻提供保險擔保和海軍護航之後，三大指數跌幅收斂；道瓊工業指數下跌403.51點，跌幅0.8%，收48,501.27點；標普500指數跌64.99點，跌幅 0.9%，收6,816.63點；那斯達克指數跌232.17點，跌幅1%，收22,516.69點；費城半導體指數大跌4.6%。

台積電（2330）ADR跌4.3%，台積電4日一開盤就以1,895元開出，失守1,900元，盤中下探至1,880元，下跌55元，影響大盤指數約430點；台股開低，早盤以34,228.75點開出，下跌94.9點，大盤指數開低後急殺，跌點快速擴大至逾1,000點，盤中一度下滑至32,950.04點，重挫1,373.61點，失守月線及33,000點關卡，為歷史盤中第四大跌點。

統一投顧董事長黎方國認為，戰爭對金融市場及股市的影響都是短暫且快速的，以2022年2月爆發的俄烏戰爭、2023年10月的以色列與哈瑪斯衝突來說，也都未結束，但全球股市在這段時間以來仍都是上漲。

黎方國表示，伊朗貨幣50年來貶值2萬倍，代表經濟很差，美國及伊拉克聯手打伊朗，對股市的衝擊是在心理面及題材面上，對基本面的影響有限；他指出，荷莫茲海峽是全球約20%石油的運輸通路，雖遭封鎖，但伊朗的油產量不高，也不會出現像1973年的石油危機。

黎方國強調，月線、33,000點關卡是底部區，但因短線爆大量，籌碼面有點亂，短線震盪幅度大，預期可能會在底部震盪，因此可以「區間橫盤操作」、「買黑賣紅」，3月有MWC、蘋果新品發表、輝達GTC等題材，預期仍將是強者恆強、大者恆大，看好CPO、低軌衛星、AI、軍工等族群。