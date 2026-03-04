台股盤中跌破3.3萬、重挫逾千點 文曄逆勢亮燈漲停195.5元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股4日延續賣壓，盤中一度跌破33,000點，指數重挫逾1,000點，盤面氣氛偏空；不過IC通路大廠文曄（3036）逆勢走強，早盤買盤湧入、股價亮燈漲停至195.5元，成為弱勢盤中的強勢焦點。

文曄對本季展望維持偏樂觀看法，公司預估以1美元兌新台幣31.5元計算，第1季營收約4,600～4,900億元，中位數估季增39%、年增92%；毛利率3.2%～3.3%、營益率1.75%～1.85%；稅後純益56.74～64.86億元，中位數估季增45%、年增125%，對應每股稅後純益4.49～5.14元。

董事長鄭文宗表示第1季成長力道主要來自AI推升資料中心與伺服器需求、以及通訊應用同步走強，同時工控需求回溫，再加上PC與消費性電子客戶因應外部環境提前拉貨，使得傳統淡季呈現「不淡」格局。獲利結構上，公司指出產品組合變化可能壓抑毛利率表現，但在營業費用控管得宜之下，營益率仍有機會維持向上。

就各應用別來看，鄭文宗說明，資料中心與伺服器客戶拉貨動能強勁，季對季可望維持高雙位數成長、年對年可能呈倍數以上增幅；通訊出貨也延續升溫，預期本季增、年增皆有機會達高雙位數。相對之下，車用因亞洲市場仍受農曆年淡季影響，預估本季營收季減4%～6%；工業與儀器則自前一季淡季回升，估季增7%～9%。

公司也補充，AI資料中心相關業務的平均毛利率低於公司整體水準，若該業務成長速度明顯高於其他產品線，整體毛利率確實可能被拉低；不過此類業務費用率相對較低、具規模槓桿效果，對營業利益率的影響仍需視整體營收規模與費用管控情況而定，不一定會出現明顯稀釋。

