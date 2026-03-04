台股重挫逾千點 分析師喊「修正回到月線不買待何時？」

中東戰事仍在升溫，美股周二全數收黑，台股4日開低後急殺，一度下探至32,950.04點，重挫1,373.61點，為歷史盤中第四大跌點，失守月線及33,000點關卡；證券分析師強調，指數超漲乖離大原本就需要修正，「修正回到月線不買待何時」，點名四大族群可以布局。

因中東衝突持續擴大，市場擔憂地緣政治動盪將導致通膨壓力飆升，加重經濟前景的不確定性，美股周二早盤一度急殺超過2%，在美國總統川普宣布將為通過荷莫茲海峽的船隻提供保險擔保和海軍護航之後，三大指數跌幅收斂。

道瓊工業指數下跌403.51點，跌幅0.8%，收48,501.27點；標普500指數跌64.99點，跌幅0.9%，收6,816.63點；那斯達克指數跌232.17點，跌幅1%，收22,516.69點；費城半導體指數大跌4.6%；台積電（2330）ADR跌 4.3%。

台股4日開低，以34,228.75點開出，下跌94.9點，大盤指數開低後急殺，跌點快速擴大至逾1,000點，盤中一度下滑至32,950.04點，重挫1,373.61點，失守月線及33,000點關；台積電一開盤就以1,895元開出，失守1,900元，盤中下探至1,880元，下跌55元，影響大盤指數約430點。

台股因中東戰事的影響連跌3個交易日，3天合計急跌超過2,400點，證券分析師張陳浩表示，指數超漲乖離過大，原本就要修正，他強調，現在剛好順著國際局勢修正，「修正回到月線不買待何時」。

張陳浩指出，原本預估3月底指數高點上看35,500點，第2季可能出現修正，但沒想到在2月底就出現35,579.34點的歷史新高紀錄；3月來受中東戰事的影響，原本預期4~6月的修正提早了，連續3個交易日下跌，原本在農曆年前快速增加的融資也大減，籌碼出現沈澱。

張陳浩認為，這時候布局首選權值股、具有漲價題材的被動元件及CCL股，點名看好台積電、日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）等；另外，低軌衛星也可以留意。