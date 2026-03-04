千金軍團崩跌剩33檔！「這檔」年賺4股本、大方配息獨守最後一點紅

美伊衝突升級恐陷持久戰，市場憂心Fed降息路徑增添變數，亞股慘遭血洗。4日台股期現貨雙雙崩跌，權王台積電（2330）失守1,900元大關，重摔逾2.8%，拖累大盤一度暴跌1,373點。千金軍團潰不成軍，唯獨弘塑（3131）憑藉傲人財報逆勢突圍。

半導體濕製程設備領航者弘塑公告2025年獲利數據，全年營收達65.14億元，年增近60%，EPS來到45.48元，不僅營收與獲利雙創歷史新高，更寫下年度首度賺進超過4個股本的輝煌里程碑。此外，弘塑擬配發每股現金股利46.22元，盈餘配發率突破100%，激勵早盤股價一度逆向衝高至1,765元，成為萬綠叢中維繫千金股士氣的唯一紅點。

觀察弘塑的成長動能，主要受惠於AI浪潮下先進封裝需求的爆發。由於輝達、博通及AMD等大廠紛紛上修2026年出貨展望，台積電正積極擴充CoWoS產能，預計2027年底月產能將攀升至12萬到13萬片。身為台積電盟友，弘塑目前上半年產能利用率已突破90%，下半年更將維持滿載運轉。法人樂觀預估，在CoWoS機台供不應求的背景下，弘塑今年業績有望再成長20%~30%。

除了現有的設備優勢，弘塑在技術布局上也展現深遠眼光。公司積極卡位下世代製程，並預計於今年第2季啟動嘉義廠裝機。隨著新廠擴建步入軌道，CoPoS產線將在2027年底完工，為未來3到5年的長期成長奠定基礎。

相較於弘塑的強韌，其餘千金股則遭遇嚴峻挑戰。台股「千金軍團」繼昨日損失華城（1519）、竹陞科技（6739）後，今日漢唐（2404）、雙鴻（3324）亦不敵賣壓慘遭逼退，成員由37檔縮減至33檔。股王信驊（5274）與股后穎崴（6515）連袂失守月線，光聖（6442）、印能科技（7734）、昇達科（3491）、嘉澤（3533）、聯亞（3081）、致茂（2360）、AES-KY（6781）等更一度重挫跌停。在美伊衝突引發的金融海嘯中，弘塑能否憑藉基本面穩住1,700元關卡，值得關注。