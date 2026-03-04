比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！

股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。

AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？

台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。

被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。

進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！

這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

投資股票就是賺兩種錢：資本利得 + 股利。

資本利得：12月，009803換股時側重動能因子，參與年底與第一季行情，有沒有發現，台積電每年第一季很會飆？12月換股是好時機。 股利：6月台股開啟除權息行情，009803換股時偏重合理本益比(價廉)，與優質配息公司(物美)，除息旺季時可以多領一點息來配給投資人。

​其實009803並非只買大型股，也會納入市值具成長潛力的「隱形冠軍」，選股的「成長因子」，採用Factset預估未來12個月EPS，使選股更具前瞻性。

口說無憑，來回測指數的過去表現（2010年5月底至2025年底），台股累計漲幅約570%，同期009803追蹤的「台灣市值動能50報酬指數」，漲幅達到1170%，約為大盤的兩倍。

可以看出009803的選股更為精準，加上成長股的動能加持，把大盤遠遠甩在後面。

009803屬於季配息，去年9月跟12月各配出0.19跟0.22元，以此估算的年化配息率約6.5%~7%。

2026年首次配息增加到0.25元，3月17日為除息日，最後進場日是3月16日。除了配息不錯外，009803上市不到一年，報酬率卻高達70.6%（取自：輕鬆存股APP，期間：2025/3/13~2026/3/2）。可以看出指數設計優良，確實有賺到：資本利得+股利。

​如今台灣的ETF盛況空前、百花齊放，該怎麼挑選變成投資人心頭最大的困擾。其實被動型的就是追蹤指數，我歸納出三個觀察指標：

1. 了解指數的的設計邏輯：009803不是只挑大的公司，更挑有成長動能的公司。 2. 參考指數回測：指數就是ETF的選股標準，009803回測長期打敗大盤，經得起考驗。 3. 上市後表現：指數回測僅供參考，上市後就要接受市場的考驗，009803一樣遠勝大盤，事實說明一切。

註：本文只是拿009803當麻豆（因為我好奇怎麼會有這麼好的表現），來說明指數投資的重點。分享不代表推薦，買賣請自行判斷。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。