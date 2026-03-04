快訊

台股暴跌1,373點！台積電跌破1,900元 中東戰火未熄、亞股淪為提款機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東軍事衝突未見降溫，美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌4.5%最重。台股4日仍受到明顯賣壓調節，開低走低，盤中最低下殺1,737點至32,950點，跌破33,000點大關。台積電（2330）盤中最低下跌55元至1,880元，同樣跌破1,900元整數價位。

永豐期貨指出，延續預告的空方節奏，昨日台股再度遭到明顯賣壓調節，即便周一美股漲多跌少，市場情緒卻無法有效傳導至亞股，關鍵仍在於中東地緣政治風險未解，尤其中東軍事衝突升溫，使國際資金風險偏好快速下降，資金寧可回流美元與美債避險，也不願意承擔新興市場與亞洲市場波動風險，形成亞股普遍成為外資提款機的局面。

永豐期貨分析，從盤面觀察，權值股成為主要提款標的，尤其電子權重族群在匯率走弱與外資期現貨同步偏空操作下承壓最重，指數盤中雖嘗試反彈，但量能明顯不足，顯示買盤信心仍未恢復，整體結構呈現價跌量增的偏空型態。即便美股因科技股財報與經濟數據尚稱穩健而收高，但那屬於美國內部資金結構支撐，與亞洲面臨的地緣政治外溢風險不同步，資金流向差異才是昨日亞股弱勢的核心原因。

此外，外資在期貨市場淨空單水位維持高檔，加上現貨連續賣超，使指數技術面跌破短期均線後加速探低，市場情緒逐步轉向保守。短線來看，只要中東戰事未見降溫跡象，油價與美元維持強勢，亞股將持續承壓，反彈空間有限；但若國際局勢出現緩和訊號，配合美股高檔震盪不墜，屆時反而可能出現報復性回補行情。

亞股 地緣政治風險 地緣政治

比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！ 股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？ 台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！ 這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

全球股市重挫 謝金河：未來漲跌關鍵看美伊誰控制荷莫茲海峽

美伊戰爭油價大漲，昨天全球股市重挫，包括台股也跌了快800點，不少股民不知該搶進撿便宜或先觀察，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，未來股市發展要看美國或伊朗誰能控制荷莫茲海峽。

中東衝突升溫台股跳水式走低 台積電失守1900元關卡

受美伊衝突持續升溫影響，美國總統川普並表示在伊朗問題上將「不惜一切代價」，市場憂心戰爭拖累全球能源供應與經濟前景，台股開盤跳水走低，加權指數一度跌破34000點後跌勢擴大，盤中跌點迅速放大至逾1000點，指數回測33300點附近，最低觸及32950點，盤中最大跌點逾1373點，盤面權值股帶頭下殺。

千金軍團崩跌剩33檔！「這檔」年賺4股本、大方配息獨守最後一點紅

美伊衝突升級恐陷持久戰，市場憂心Fed降息路徑增添變數，亞股慘遭血洗。4日台股期現貨雙雙崩跌，權王台積電（2330）失守1,900元大關，重摔逾2.8%，拖累大盤一度暴跌1,373點。千金軍團潰不成軍，唯獨弘塑（3131）憑藉傲人財報逆勢突圍。

