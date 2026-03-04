台股暴跌1,373點！台積電跌破1,900元 中東戰火未熄、亞股淪為提款機

中東軍事衝突未見降溫，美股四大指數全數收黑，其中以費半指數下跌4.5%最重。台股4日仍受到明顯賣壓調節，開低走低，盤中最低下殺1,737點至32,950點，跌破33,000點大關。台積電（2330）盤中最低下跌55元至1,880元，同樣跌破1,900元整數價位。

永豐期貨指出，延續預告的空方節奏，昨日台股再度遭到明顯賣壓調節，即便周一美股漲多跌少，市場情緒卻無法有效傳導至亞股，關鍵仍在於中東地緣政治風險未解，尤其中東軍事衝突升溫，使國際資金風險偏好快速下降，資金寧可回流美元與美債避險，也不願意承擔新興市場與亞洲市場波動風險，形成亞股普遍成為外資提款機的局面。

永豐期貨分析，從盤面觀察，權值股成為主要提款標的，尤其電子權重族群在匯率走弱與外資期現貨同步偏空操作下承壓最重，指數盤中雖嘗試反彈，但量能明顯不足，顯示買盤信心仍未恢復，整體結構呈現價跌量增的偏空型態。即便美股因科技股財報與經濟數據尚稱穩健而收高，但那屬於美國內部資金結構支撐，與亞洲面臨的地緣政治外溢風險不同步，資金流向差異才是昨日亞股弱勢的核心原因。

此外，外資在期貨市場淨空單水位維持高檔，加上現貨連續賣超，使指數技術面跌破短期均線後加速探低，市場情緒逐步轉向保守。短線來看，只要中東戰事未見降溫跡象，油價與美元維持強勢，亞股將持續承壓，反彈空間有限；但若國際局勢出現緩和訊號，配合美股高檔震盪不墜，屆時反而可能出現報復性回補行情。