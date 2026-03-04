快訊

台股續挫千點 第一金投信看好三族群後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股4日續挫千點，第一投信表示，從過去經驗顯示戰爭對股市衝擊通常只是短暫性，目前伊朗高層團滅，發起毀滅性的大規模反擊機率不高，對基本面影響不大，今年台股企業獲利已上修成長30%以上，基本面良好，只是短線漲幅較大，若因戰爭衝擊導致回檔，反而是逢低加碼好時機，第一金投信對台股產業方面，持續看好標的如：ABF、PCB、光通訊等。

第一金投信分析，由於不確定風險升高及荷莫茲海峽呈現自主半封閉，預期黃金、原油及美債將受惠走揚，而軍工及航運類股也可望受惠。戰事發生，短期股市雖將呈現下跌，然評估近年6次地緣衝突對中長期股市影響並不明顯，市場仍將回歸至基本面

第一投信指出，後續觀察重點包括，荷莫茲海峽是否長期陷入封鎖，導致國際油價大幅攀升並損害全球經濟成長；美國2026年將舉行期中選舉，可負擔性為選民關注焦點，且美國初步達成對伊朗領導階層斬首目標，研判後續軍事衝突將相對克制，緩和地緣政治緊張對全球經濟與金融市場衝擊；及伊朗神權領導轉民主化機會等。

國際油價 美國 基本面

比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！ 股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？ 台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！ 這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

全球股市重挫 謝金河：未來漲跌關鍵看美伊誰控制荷莫茲海峽

美伊戰爭油價大漲，昨天全球股市重挫，包括台股也跌了快800點，不少股民不知該搶進撿便宜或先觀察，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，未來股市發展要看美國或伊朗誰能控制荷莫茲海峽。

資金出逃台股開盤大跌千點 油電然氣類指數勁揚

受美伊戰爭及美股道指數崩跌影響，3月台指期今日開盤重挫870點，電子期開低，資金奔逃大跌千點。台積電開盤後快速失守1900關卡，鴻海、聯發科等權值股全面下跌。

台股跌千點 油電然氣類指數勁揚逾4%

台股4日挫低千點，跌幅約3%；不過，油電燃氣類股指數不畏大盤而勁揚超過4%。

