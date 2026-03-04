台股續挫千點 第一金投信看好三族群後市

台股4日續挫千點，第一投信表示，從過去經驗顯示戰爭對股市衝擊通常只是短暫性，目前伊朗高層團滅，發起毀滅性的大規模反擊機率不高，對基本面影響不大，今年台股企業獲利已上修成長30%以上，基本面良好，只是短線漲幅較大，若因戰爭衝擊導致回檔，反而是逢低加碼好時機，第一金投信對台股產業方面，持續看好標的如：ABF、PCB、光通訊等。

第一金投信分析，由於不確定風險升高及荷莫茲海峽呈現自主半封閉，預期黃金、原油及美債將受惠走揚，而軍工及航運類股也可望受惠。戰事發生，短期股市雖將呈現下跌，然評估近年6次地緣衝突對中長期股市影響並不明顯，市場仍將回歸至基本面

第一投信指出，後續觀察重點包括，荷莫茲海峽是否長期陷入封鎖，導致國際油價大幅攀升並損害全球經濟成長；美國2026年將舉行期中選舉，可負擔性為選民關注焦點，且美國初步達成對伊朗領導階層斬首目標，研判後續軍事衝突將相對克制，緩和地緣政治緊張對全球經濟與金融市場衝擊；及伊朗神權領導轉民主化機會等。