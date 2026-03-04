快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火將終結股市多頭？三大觀察點評估進場承接時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美伊衝突再度升溫，市場關注伊朗是否長時間封鎖荷姆茲海峽，以及油價飆升是否衝擊全球股市多頭格局。「鉅亨買基金」認為，儘管地緣政治風險升高，但此波衝突較可能屬於短期事件性干擾，而非扭轉中期景氣與企業獲利趨勢的核心變數。只要局勢未演變為跨區域、長時間的全面失控，投資人可趁情緒面的市場修正，善用震盪機會，分批逢低布局。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，美伊衝突事件觀察重點將落在三大面向：第一，荷姆茲海峽實際封鎖時間與影響範圍；第二，能源供應是否出現實質中斷，而非僅止於風險溢價推升；第三，美方是否持續加大軍事與政治壓力。市場短期將受油價、美元走勢與避險需求牽動，但真正決定資產價格方向的，仍是衝突是否外溢、是否改變全球供需與金融環境的基本面條件。

針對衝突規模是否擴大，張榮仁認為，全面升高的機率相對有限。儘管中國與俄羅斯發聲譴責，聯合國召開緊急會議，情勢看似緊繃，但伊朗周邊國家多半態度保守，不願明確站隊力挺。在缺乏區域實質軍事支持下，伊朗若要長期單獨對抗美方壓力，難度相當高。這代表衝突雖會放大短線波動，卻未必演變為長期、跨區域的全面失控風險。

至於油價走勢方面，短線已快速反映封鎖風險。荷姆茲海峽一度傳出航運中斷，使市場直接將供應衝擊納入定價，推升能源風險溢價。張榮仁提醒，中期仍須觀察伊朗是否具備持續性的海上封鎖能力。若封鎖時間拉長，不僅影響區域原油運輸，也可能干擾OPEC+已同意4月增產20.6萬桶／日的出貨節奏。投資人可密切留意美國與西方國家對封鎖行動的回應力道，在情勢尚未明朗前，不建議大舉押注能源基金。

此外，「鉅亨買基金」表示，伊朗高層遭重創後，新權力核心能否釋出談判訊號，將成為市場關鍵變數。外界關注美方是否複製「委內瑞拉模式」，持續打擊既有權力核心，迫使出現更願意談判的新領導階層。若新領導結構傾向務實談判，甚至釋出緩和訊號，市場將開始提前反映政局轉向情境，屆時地緣政治風險溢價可能快速回落。

「鉅亨買基金」指出，此波震盪偏向事件性衝擊，對中期經濟與企業獲利趨勢的影響仍待觀察。只要衝突未升高為長時間全面戰事，市場回檔反而提供布局契機。張榮仁建議投資人避免情緒性追高或殺低，可透過「鉅亨超底王」機制，在市場急跌時自動加碼、分批承接，降低單筆進場風險，在震盪中累積更多單位數，為後續行情回穩預作準備。

美方 荷姆茲海峽 市場

延伸閱讀

美伊戰火蔓延 油價與聯準會決策將影響台股走勢

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

美伊大戰超出預期 法國巴黎銀行財富管理分析3情境「油價恐飆破每桶100美元」

航運類股勁揚逾4%居冠 野村投信解析榮景

相關新聞

比0050更強？009803上市首年績效70% 陳重銘點3關鍵：漲贏大盤以外、配息也不錯

這一檔的報酬率很亮眼，股災時剛好可以注意！ 股市中有一句名言：「趨勢不容易形成，形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢，抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字，只是AI產業「族繁不及備載」，不是每個投資人都有時間研究，最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是，ETF這麼多要怎麼選啊？ 台積電這一座護國神山，是台股市值最大的公司，當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數，最廣為人知的當然是「台灣50指數」，但這是20幾年前推出的，而且只有挑選市值前50大企業，也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代，指數當然有了很大的進化，除了要挑選大公司，更要挑選有賺錢的，還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的！小時候我看「五燈獎」這個節目，五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股，也是要過五關啊！ 這一檔就是「保德信市值動能50（009803）」，用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股，透過每年兩次換股機制，布局AI驅動下的台股成長機會。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

全球股市重挫 謝金河：未來漲跌關鍵看美伊誰控制荷莫茲海峽

美伊戰爭油價大漲，昨天全球股市重挫，包括台股也跌了快800點，不少股民不知該搶進撿便宜或先觀察，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，未來股市發展要看美國或伊朗誰能控制荷莫茲海峽。

中東衝突升溫台股跳水式走低 台積電失守1900元關卡

受美伊衝突持續升溫影響，美國總統川普並表示在伊朗問題上將「不惜一切代價」，市場憂心戰爭拖累全球能源供應與經濟前景，台股開盤跳水走低，加權指數一度跌破34000點後跌勢擴大，盤中跌點迅速放大至逾1000點，指數回測33300點附近，最低觸及32950點，盤中最大跌點逾1373點，盤面權值股帶頭下殺。

千金軍團崩跌剩33檔！「這檔」年賺4股本、大方配息獨守最後一點紅

美伊衝突升級恐陷持久戰，市場憂心Fed降息路徑增添變數，亞股慘遭血洗。4日台股期現貨雙雙崩跌，權王台積電（2330）失守1,900元大關，重摔逾2.8%，拖累大盤一度暴跌1,373點。千金軍團潰不成軍，唯獨弘塑（3131）憑藉傲人財報逆勢突圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。