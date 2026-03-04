中東戰火將終結股市多頭？三大觀察點評估進場承接時機

美伊衝突再度升溫，市場關注伊朗是否長時間封鎖荷姆茲海峽，以及油價飆升是否衝擊全球股市多頭格局。「鉅亨買基金」認為，儘管地緣政治風險升高，但此波衝突較可能屬於短期事件性干擾，而非扭轉中期景氣與企業獲利趨勢的核心變數。只要局勢未演變為跨區域、長時間的全面失控，投資人可趁情緒面的市場修正，善用震盪機會，分批逢低布局。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，美伊衝突事件觀察重點將落在三大面向：第一，荷姆茲海峽實際封鎖時間與影響範圍；第二，能源供應是否出現實質中斷，而非僅止於風險溢價推升；第三，美方是否持續加大軍事與政治壓力。市場短期將受油價、美元走勢與避險需求牽動，但真正決定資產價格方向的，仍是衝突是否外溢、是否改變全球供需與金融環境的基本面條件。

針對衝突規模是否擴大，張榮仁認為，全面升高的機率相對有限。儘管中國與俄羅斯發聲譴責，聯合國召開緊急會議，情勢看似緊繃，但伊朗周邊國家多半態度保守，不願明確站隊力挺。在缺乏區域實質軍事支持下，伊朗若要長期單獨對抗美方壓力，難度相當高。這代表衝突雖會放大短線波動，卻未必演變為長期、跨區域的全面失控風險。

至於油價走勢方面，短線已快速反映封鎖風險。荷姆茲海峽一度傳出航運中斷，使市場直接將供應衝擊納入定價，推升能源風險溢價。張榮仁提醒，中期仍須觀察伊朗是否具備持續性的海上封鎖能力。若封鎖時間拉長，不僅影響區域原油運輸，也可能干擾OPEC+已同意4月增產20.6萬桶／日的出貨節奏。投資人可密切留意美國與西方國家對封鎖行動的回應力道，在情勢尚未明朗前，不建議大舉押注能源基金。

此外，「鉅亨買基金」表示，伊朗高層遭重創後，新權力核心能否釋出談判訊號，將成為市場關鍵變數。外界關注美方是否複製「委內瑞拉模式」，持續打擊既有權力核心，迫使出現更願意談判的新領導階層。若新領導結構傾向務實談判，甚至釋出緩和訊號，市場將開始提前反映政局轉向情境，屆時地緣政治風險溢價可能快速回落。

「鉅亨買基金」指出，此波震盪偏向事件性衝擊，對中期經濟與企業獲利趨勢的影響仍待觀察。只要衝突未升高為長時間全面戰事，市場回檔反而提供布局契機。張榮仁建議投資人避免情緒性追高或殺低，可透過「鉅亨超底王」機制，在市場急跌時自動加碼、分批承接，降低單筆進場風險，在震盪中累積更多單位數，為後續行情回穩預作準備。