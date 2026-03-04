美伊戰火蔓延 油價與聯準會決策將影響台股走勢

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模空襲，引發全球金融市場動盪。摩根資產管理表示，全球市場高度關注局勢發展，台股投資人須提防市場以漲多為藉口拉回，但目前台股基本面依然正面，若投資人擔心短線震盪，建議透過定期定額或分散投資標的持續參與台股成長機會。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）基金經理人沈馨表示，國際股市或受此類地緣政治突發事件拖累，而從產業角度看，亞太科技股因前期漲幅較為可觀，因此投資人在短線上可能傾向先行獲利了結；不過，從科技產業整體供需狀況與產品升級來看，台股的基本面仍可維持正向；在台股波動加劇之際，投資人反而可以伺機布局。

00401A經理人沈馨補充，儘管地緣衝突事件在市場上都屬於短期事件，但投資人也要關注通膨的發展。如果未來國際油價上行壓力較預期得更久，反而要留意成熟國家央行的利率政策，而在地緣風險升溫的環境下，各國國防預算亦存在上修空間，因此國防類股在未來的表現值得關注。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，根據歷史經驗，當地緣衝突發生影響原油供給面時，短期國際油價通常會上漲約二到三成左右，對多數仰賴原油進口的亞洲來說也會有不少影響；但根據統計，MSCI亞太不含日本指數在衝突發生三個月後常都會恢復平靜，有的甚至還能創下雙位數的漲幅紀錄，可見這次的中東戰火並非市場反轉的訊號。

林雅慧補充，短期內，市場關注的焦點反而是通膨。根據統計，美國最新的一月份PPI數據來到2.9%，核心通膨也來到3.6%，雙雙皆為近一年以來的新高；倘若國際油價因戰事再起，輸入性的通膨就可能給聯準會製造決策困境；投資人屆時就要留意聯準會降息延後的可能性，林雅慧說，補充倘若此事發生，對科技股來說就有可能面臨壓力，尤其當前台灣加權指數的本益比已來到19倍，不但在亞太市場中偏高，也僅微福落後給S&P 500指數的21倍，可見台股投資人確實要留意未來可能的波動。

林雅慧補充，台股基本面目前仍然穩定，2月外資整體回補金額已達1,259億，再加上台灣內資的加持，以及3月即將陸續募集的台股ETF也將陸續進場，相信台股的資金動能將持續保持充沛，建議投資人可用定期定額、或配置有掩護性買權為下檔保護策略的台股ETF，做為未來布局台股的執行策略。