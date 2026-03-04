台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

美伊衝突持續升溫，市場避險情緒急遽升高，加上關稅夾擊，聯準會官員示警降息路徑恐添變數，美股四大指數昨夜全面收黑，科技權值股成為賣壓重心，輝達跌1.33%、美光重挫7.99%，拖累費半指數大跌4.58%；台股ADR同步走弱，台積電ADR跌4.33%、聯電（2303）ADR跌5.8%、日月光投控（3711）ADR更重挫7.81%。

期貨市場亦提前反映風險升溫，台積電期貨跌破1,900元整數關卡、收1,890元；台指期夜盤重挫783點至33,548點。賣壓延續至4日早盤，3月台指期一開盤即重挫870點、報33461點，

五大權值股表現上，台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控全面開低，跌幅皆超過2%以上，日月光投控跌近5%傷勢最慘重。

法人指出，中東戰火推升能源價格，市場下修降息預期，資金轉趨保守。台股漲多修正、日KD死叉，短線震盪加劇；惟本週MWC、蘋果發表會，3月還有GTC等題材接棒，中長線趨勢未變，建議分批布局軍工、生技、高速傳輸、載板PCB與先進製程族群。叉，現階段靜待技術面修正完畢。

惟本週有MWC展、蘋果春季新品發表會，3月下旬有NVIDIA GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，中長線趨勢未變，分批低階布局聚焦:衛星航太軍工、散裝、生技、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、台積電及先進製程/封裝相關及電源管理等族群。