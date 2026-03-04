台積電失守1900元！台股重挫逾1,100點、回測33,200關

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。圖/本報資料照片
台股。圖/本報資料照片

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，影響4日台積電一開盤即失守1,900元關卡、報1,895元，並一度下探至1,880元，台股也開低94.9點、報34,228.75點，跌點並快速擴大至逾1,000點，大盤回測33,300關。

美伊衝突持續升溫，市場避險情緒急遽升高，加上關稅夾擊，聯準會官員示警降息路徑恐添變數，美股四大指數昨夜全面收黑，科技權值股成為賣壓重心，輝達跌1.33%、美光重挫7.99%，拖累費半指數大跌4.58%；台股ADR同步走弱，台積電ADR跌4.33%、聯電（2303）ADR跌5.8%、日月光投控（3711）ADR更重挫7.81%。

期貨市場亦提前反映風險升溫，台積電期貨跌破1,900元整數關卡、收1,890元；台指期夜盤重挫783點至33,548點。賣壓延續至4日早盤，3月台指期一開盤即重挫870點、報33461點，

五大權值股表現上，台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控全面開低，跌幅皆超過2%以上，日月光投控跌近5%傷勢最慘重。

法人指出，中東戰火推升能源價格，市場下修降息預期，資金轉趨保守。台股漲多修正、日KD死叉，短線震盪加劇；惟本週MWC、蘋果發表會，3月還有GTC等題材接棒，中長線趨勢未變，建議分批布局軍工、生技、高速傳輸、載板PCB與先進製程族群。叉，現階段靜待技術面修正完畢。

惟本週有MWC展、蘋果春季新品發表會，3月下旬有NVIDIA GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，中長線趨勢未變，分批低階布局聚焦:衛星航太軍工、散裝、生技、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、台積電及先進製程/封裝相關及電源管理等族群。

美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

美伊戰事影響 台股開高殺低 法人：修正壓力未解 中長線AI敘事不變

全球股市重挫 謝金河：未來漲跌關鍵看美伊誰控制荷莫茲海峽

美伊戰爭油價大漲，昨天全球股市重挫，包括台股也跌了快800點，不少股民不知該搶進撿便宜或先觀察，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，未來股市發展要看美國或伊朗誰能控制荷莫茲海峽。

台股開盤跳水下殺逾千點 中東戰事衝擊全球股市

受到中東戰事愈演愈烈影響，台股加權股價指數開低走低，開盤7分鐘，大跌逾千點，預估量來到1.6兆元，延續昨天帶量巨黑格局。台積電下跌50元，來到1880元，跌幅2.8％。

台積電一直創新高 還能進場? 股海老牛：2000元是合理價！定期定額不停扣

台積電股價持續創新高，市場專家股海老牛指出，2000元為合理價。建議投資人以定期定額方式進場，持續投入以降低風險。

美伊戰事引爆連鎖利空 台股外資大逃殺！單日賣超947億元

台股昨（3）日在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽、川普擬派地面部隊，及指數跌破短期均線觸動程式交易停損機制等三大利空衝擊下，外資大舉賣超947億元創史上第二大，衝擊指數重挫771點，成交量擴增至1.11兆元，攀史上第二大量。

高盛點將 按讚三族群

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等十家企業預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔個股。

