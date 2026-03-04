全球股市重挫 謝金河：未來漲跌關鍵看美伊誰控制荷莫茲海峽

美伊戰爭油價大漲，昨天全球股市重挫，包括台股也跌了快800點，不少股民不知該搶進撿便宜或先觀察，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，未來股市發展要看美國或伊朗誰能控制荷莫茲海峽。

謝金河說，昨天全球股市紛紛重挫，南韓股市漲幅最大，昨跌幅最重，大跌7.24%，日本股市跌1778點，台股加權指數也大跌771.44。股市下跌的原因是伊朗封鎖荷莫茲海峽，市場擔心油價會上衝到每桶100美元以上。

他表示，上次油價衝上100美元是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，造成通膨壓力，美國聯準會展開暴力升息，鮑爾把利率推高至5.25到5.5%。川普上任後，一直要求鮑爾要降息。但鮑爾未如所願，終於要去職。

這次油價會漲到哪裡？謝金河指出，要看誰控制了荷莫茲海峽。伊朗領導核心已經在轟炸中陣亡，剩下革命自衛隊的無差別攻擊，伊朗的周邊國家都遭到威脅，破壞。這次美國及以色列聯合攻擊伊朗之前，美國的多艘航母已經在這裡集結，顯示美國在荷姆斯海峽有一定的控制力。

謝金河分析指出，如果伊朗革命自衛隊控制荷莫茲海峽，美國解除伊朗問題，可能要花費比較長的時間，這對資本市場是利空。如果美國可以控制荷莫茲海峽，油價不會突破100美元，頂多在70到80之間盤旋，伊朗問題解決後，油價會進一步回落。