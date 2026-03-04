聽新聞
0:00 / 0:00
全球股市重挫 謝金河：未來漲跌關鍵看美伊誰控制荷莫茲海峽
美伊戰爭油價大漲，昨天全球股市重挫，包括台股也跌了快800點，不少股民不知該搶進撿便宜或先觀察，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，未來股市發展要看美國或伊朗誰能控制荷莫茲海峽。
謝金河說，昨天全球股市紛紛重挫，南韓股市漲幅最大，昨跌幅最重，大跌7.24%，日本股市跌1778點，台股加權指數也大跌771.44。股市下跌的原因是伊朗封鎖荷莫茲海峽，市場擔心油價會上衝到每桶100美元以上。
他表示，上次油價衝上100美元是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，造成通膨壓力，美國聯準會展開暴力升息，鮑爾把利率推高至5.25到5.5%。川普上任後，一直要求鮑爾要降息。但鮑爾未如所願，終於要去職。
這次油價會漲到哪裡？謝金河指出，要看誰控制了荷莫茲海峽。伊朗領導核心已經在轟炸中陣亡，剩下革命自衛隊的無差別攻擊，伊朗的周邊國家都遭到威脅，破壞。這次美國及以色列聯合攻擊伊朗之前，美國的多艘航母已經在這裡集結，顯示美國在荷姆斯海峽有一定的控制力。
謝金河分析指出，如果伊朗革命自衛隊控制荷莫茲海峽，美國解除伊朗問題，可能要花費比較長的時間，這對資本市場是利空。如果美國可以控制荷莫茲海峽，油價不會突破100美元，頂多在70到80之間盤旋，伊朗問題解決後，油價會進一步回落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。