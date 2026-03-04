美伊戰事引爆連鎖利空 台股外資大逃殺！單日賣超947億元

台股昨（3）日在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽、川普擬派地面部隊，及指數跌破短期均線觸動程式交易停損機制等三大利空衝擊下，外資大舉賣超947億元創史上第二大，衝擊指數重挫771點，成交量擴增至1.11兆元，攀史上第二大量。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等觀點，就技術面觀察，昨日台股價跌量增，成交量連續四天逾兆元，出現短多全面出場的高檔出貨現象，且KD死亡交叉，又跌破5日線，短線將進入高檔震盪。

中東大戰爆發，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，國際油價瞬間跳空大漲，布蘭特原油每桶飆升逾85美元，攀21個月來高峰，法人分析，原油價格可能進一步上看每桶90~100美元，甚至突破百元大關，將使全球通膨壓力暴增、聯準會降息延後、股市評價下修等連鎖利空螺旋反應。

台股在元宵節前後變盤，昨三大法人再賣超台股1,155.02億元，居史上第三大。其中，外資賣超947億元，攀史上第二大，連三賣、累計賣超1,442.6億元；投信買超39.22億元，連二買、累計買超122.4億元；自營商賣超247.1億元，史上第四大，連四賣、累計賣超428.9億元。八大公股行庫則大舉買超256.27億元護盤。

高盛證券認為，美伊戰爭「持續時間」是問題關鍵。若地緣政治緊張情勢持續，將提高亞洲總體經濟前景下行風險，因油價每上漲10美元，將使亞洲GDP成長直接下滑20~30個基點，包括台灣、南韓等國家均將受衝擊。