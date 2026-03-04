聽新聞
美伊開戰全球貨櫃輪運價漲聲響起 長榮、陽明、萬海法人喊買
美伊戰爭開打，全球貨櫃輪運價漲聲響起，法人昨（3）日公布的新報告都是喊買長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615），已有國內法人將長榮目標價給予235元。
法人指出，考量美伊開戰後大幅降低航商復航紅海機率，舒緩運價走勢保守預期，市場需求可恢復正常淡旺季表現，加上長榮有高股利題材加持，調高長榮評等至「買進」。
長榮是全球第七大貨櫃輪公司，近年來船隊優化策略成為獲利領先同業重要關鍵，船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及101個國家。2025年長榮全年累計合併營收3,790.44億元；2025年前三季合併稅後純益600.62億元，每股純益27.74元，有望繼續成為高配息個股。
陽明為全球第九大貨櫃輪公司， 2025年前三季稅後純益148.1億元，年減71%，每股純益4.24元，全年每股獲利有望衝上5元；今年度陽明新船加入營運火力全力，委由韓國HD現代重工建造五艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，2月4日舉行命名典禮加入營運，新船較傳統重油減少約20％溫室氣體排放，船隊競爭力攀升。
萬海今年將擠進全球第十大海運公司，2025年前三季獲利超過陽明，稅後純益214.48億元，年減38.05%，每股純益7.64元。在船隊布局方面，萬海未來仍有35艘新船待陸續交付，隨高效能新船到位，將大幅強化公司在全球航線覆蓋率與艙位調度彈性。
