美伊開戰全球貨櫃輪運價漲聲響起 長榮、陽明、萬海法人喊買

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

2026-03-03 16:27