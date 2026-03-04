聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰全球貨櫃輪運價漲聲響起 長榮、陽明、萬海法人喊買

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰爭開打，全球貨櫃輪運價漲聲響起，法人昨（3）日公布的新報告都是喊買長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615），已有國內法人將長榮目標價給予235元。

法人指出，考量美伊開戰後大幅降低航商復航紅海機率，舒緩運價走勢保守預期，市場需求可恢復正常淡旺季表現，加上長榮有高股利題材加持，調高長榮評等至「買進」。

長榮是全球第七大貨櫃輪公司，近年來船隊優化策略成為獲利領先同業重要關鍵，船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及101個國家。2025年長榮全年累計合併營收3,790.44億元；2025年前三季合併稅後純益600.62億元，每股純益27.74元，有望繼續成為高配息個股。

陽明為全球第九大貨櫃輪公司， 2025年前三季稅後純益148.1億元，年減71%，每股純益4.24元，全年每股獲利有望衝上5元；今年度陽明新船加入營運火力全力，委由韓國HD現代重工建造五艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，2月4日舉行命名典禮加入營運，新船較傳統重油減少約20％溫室氣體排放，船隊競爭力攀升。

萬海今年將擠進全球第十大海運公司，2025年前三季獲利超過陽明，稅後純益214.48億元，年減38.05%，每股純益7.64元。在船隊布局方面，萬海未來仍有35艘新船待陸續交付，隨高效能新船到位，將大幅強化公司在全球航線覆蓋率與艙位調度彈性。

萬海 陽明 法人

延伸閱讀

美伊開打中東線大亂 貨櫃輪缺船喊價重現

「沒人能通過！」伊朗關閉荷莫茲海峽 貨櫃三雄大漲 陽明飆逾7%

航商大繞道 戲碼重演

伊朗關閉荷姆茲海峽 陽明、萬海暫停收經此海峽貨

相關新聞

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

美伊戰事引爆連鎖利空 台股外資大逃殺！單日賣超947億元

台股昨（3）日在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽、川普擬派地面部隊，及指數跌破短期均線觸動程式交易停損機制等三大利空衝擊下，外資大舉賣超947億元創史上第二大，衝擊指數重挫771點，成交量擴增至1.11兆元，攀史上第二大量。

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

中東戰局升溫，亞股昨（3）日首當其衝，台股重挫771點，收34,323點，失守5日線。儘管大盤慘綠，市場資金明顯轉向避險與戰爭受惠概念股，包括黃金、航運、塑化、軍工等四大類，陽明、萬海等吸引法人進場，成為市場逆勢突圍亮點。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

高盛點將 按讚三族群

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等十家企業預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔個股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。