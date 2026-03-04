台版恐慌指數飆升 法人建議可留意逢低布局時機

美伊戰爭侵擾，台股市場氛圍快速偏空，昨（3）日被稱為「台版恐慌指數（VIX）」的台指選擇權波動率指數（VIXTWN）衝上32.42，攀去年5月7日來最高峰。由於每當恐慌指數攀升至超過30，三個月內投資台股均可呈現正報酬，法人建議可留意逢低布局時機。

波動率指數向來被視為市場情緒晴雨表，用來衡量股票市場投資人預期未來30天內大盤指數波動情況。當投資人對走勢懷有較大不確定性和恐慌情緒時，VIX指數通常會呈上升走勢。

台股昨日各項利空共振，指數重挫，VIXTWN指數跳空開高走高，終場收32.42，較2日30.38大增6.71%，攀去年5月7日來最高峰，顯示市場氣氛恐慌。

法人指出，雖然目前市場情緒極為敏感，任何風吹草動都可能再次引發連鎖反應，不過根據過去經驗，每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，可留意逢低布局好時機。

根據統計，近十年來，當恐慌指數超過30，後三個月台股平均報酬率約12.38%、後六個月投資報酬率更可提高到20%左右。雖然當下台股多拉回修正，但也意味相對低點悄然浮現，為中長期布局提供絕佳進場機會。

法人指出，台股後市行情不看淡，不過短線漲多後乖離已大，技術指標多高檔鈍化，因此適度拉回整理換手，有助技術面、籌碼面更健康。