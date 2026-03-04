聽新聞
台版恐慌指數飆升 法人建議可留意逢低布局時機

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

美伊戰爭侵擾，台股市場氛圍快速偏空，昨（3）日被稱為「台版恐慌指數（VIX）」的台指選擇權波動率指數（VIXTWN）衝上32.42，攀去年5月7日來最高峰。由於每當恐慌指數攀升至超過30，三個月內投資台股均可呈現正報酬，法人建議可留意逢低布局時機。

波動率指數向來被視為市場情緒晴雨表，用來衡量股票市場投資人預期未來30天內大盤指數波動情況。當投資人對走勢懷有較大不確定性和恐慌情緒時，VIX指數通常會呈上升走勢。

台股昨日各項利空共振，指數重挫，VIXTWN指數跳空開高走高，終場收32.42，較2日30.38大增6.71%，攀去年5月7日來最高峰，顯示市場氣氛恐慌。

法人指出，雖然目前市場情緒極為敏感，任何風吹草動都可能再次引發連鎖反應，不過根據過去經驗，每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，可留意逢低布局好時機。

根據統計，近十年來，當恐慌指數超過30，後三個月台股平均報酬率約12.38%、後六個月投資報酬率更可提高到20%左右。雖然當下台股多拉回修正，但也意味相對低點悄然浮現，為中長期布局提供絕佳進場機會。

法人指出，台股後市行情不看淡，不過短線漲多後乖離已大，技術指標多高檔鈍化，因此適度拉回整理換手，有助技術面、籌碼面更健康。

台股

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

美伊戰事引爆連鎖利空 台股外資大逃殺！單日賣超947億元

台股昨（3）日在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽、川普擬派地面部隊，及指數跌破短期均線觸動程式交易停損機制等三大利空衝擊下，外資大舉賣超947億元創史上第二大，衝擊指數重挫771點，成交量擴增至1.11兆元，攀史上第二大量。

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

中東戰局升溫，亞股昨（3）日首當其衝，台股重挫771點，收34,323點，失守5日線。儘管大盤慘綠，市場資金明顯轉向避險與戰爭受惠概念股，包括黃金、航運、塑化、軍工等四大類，陽明、萬海等吸引法人進場，成為市場逆勢突圍亮點。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

高盛點將 按讚三族群

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等十家企業預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔個股。

