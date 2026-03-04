戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

中東戰局升溫，亞股昨（3）日首當其衝，台股重挫771點，收34,323點，失守5日線。儘管大盤慘綠，市場資金明顯轉向避險與戰爭受惠概念股，包括黃金、航運、塑化、軍工等四大類，陽明 （2609）、萬海（2615）等吸引法人進場，成為市場逆勢突圍亮點。

面對戰爭何時畫下休止符、通膨升溫會否導致聯準會不降息等不確定性，昨日盤面多殺多。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股短線不免受到戰爭變化影響，但長線仍看好，投資人可伺機低接AI相關績優股，至於短線操作，可留意塑化、黃金、軍工、航運股。

第一金投顧董事長黃詣庭、黃文清等指出，在市場看好代表性標的中，近期表現最亮眼的當屬航運族群。

航運股成為法人眼中最看好受惠股，主因中東局勢動盪導致荷莫茲海峽封鎖，市場預期航線繞道將使運輸成本大幅增加，帶動運費調漲 。陽明昨日吸引三大法人大舉加碼4.87萬張，推升股價強勢亮燈漲停，以66元作收，且成交量與價格同步成長；萬海的三大法人買超也高達1.18萬張，股價大漲8.8%，收在87元。其餘如四維航（5608）、台航（2617）及野村全球航運龍頭均有顯著漲幅。

中東地區為全球乙烯產能重鎮，戰火引發的供給中斷憂慮激勵產品報價。塑化與原料族群因預期供給減少、產品報價看漲，台苯（1310）股價飆出9.91％漲幅，華夏（1305）、國喬（1312）、台聚（1304）、台塑化（6505）同步走揚。

避險性黃金概念股，如期元大S&P黃金正2（00708L）與期元大S&P黃金（00635U）持續吸引資金流入。

軍工產業隨國防需求轉強，指標股漢翔（2634）、全訊（5222）昨維持紅盤，傳產龍頭中鋼（2002）、台船（2208）雖小幅回檔，但在法人回補下，後市仍具支撐力道。

展望後市，法人認為台股短線將進入高檔震盪。技術面上，加權指數目前回測10日線支撐，若地緣政治衝突演變成「持久戰」，全球通膨與利率環境將面臨重新定價風險。

整體而言，投資人短線應避開融資餘額過高且跌破均線的弱勢股，轉向具備實質基本面支撐與戰爭題材受惠族群，採取價差操作以因應市場波動。