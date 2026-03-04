就市論勢／CPO 光通訊、載板 趨勢向上

盤勢分析

受中東戰火與全球科技股回檔影響，228假期過後，台股第一天開盤跳空走低，幸賴台積電（2330）穩住盤勢，終場僅收跌約319點，多頭結構未遭破壞。

然到了昨（3）日，盤勢演變為「信心考驗」，早盤買盤推升一度攻高至35,264點，但隨中東戰事升溫、亞股走弱與美國科技股續修正等利空同時發酵，賣壓急速擴大，終場加權指數收在34,323點，大跌771點，直接跌破5日線與35,000點整數關卡，成交量放大至約1.11兆元，量價結構呈現標準「高檔爆量長黑」。

電子權值股成為重災區，台積電從2,000元以上回測到1,935元，三大法人合計賣超約1,154億元，其中外資單日砍出約947億元。

最近台股被美國關稅、中東戰事拖累，外資一口氣把資金抽走，指數殺得很難看，很多人順勢把所有鍋都丟給美國，覺得「美股、外資就是台股亂源」。但如果往前多看一點就會發現，這兩年帶著台股一路衝高的，也是美國AI浪潮。

投資建議

台股大盤最近表現可能不漂亮，指數被外資壓著打，可是只要公司體質好、業績穩、產業趨勢向上，仍會被市場挑出來。現在市場關注的CPO光通訊、載板，短線一起被錯殺，但長期來看，AI要跑得快、算得動，就離不開這些關鍵零組件。