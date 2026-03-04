高盛點將 按讚三族群

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等十家企業預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔個股。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，由於2月適逢農曆春節假期工作天數減少，因此包括鴻海、緯穎、緯創、奇鋐、華碩、技嘉、廣達、英業達、仁寶、和碩等十家廠商，2月平均營收減少16%，年增幅則為27%。

展望3、4月，由於工作天數恢復正常，加上受惠機櫃級AI伺服器放量、ASIC AI伺服器出貨增加、液冷滲透率提升等因素帶動，估計十家平均營收月增率將分別為7%、2%。

在整體供應鏈方面，張博凱看好三大族群。其中，蘋果供應鏈受惠新機種放量與外型規格變化，如2025年的Air、2026年的折疊手機；AI伺服器零組件受惠規格升級趨勢推動；ASIC AI伺服器滲透率持續提升，因此均受到矚目。

張博凱建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔。其中鴻海2月營收雖估較1月下滑10%，但年增可望達19%。由於AI伺服器仍處於長期成長軌道，加上今年將迎來智慧手機新一波換機潮，後市仍正向看好。

奇鋐方面，張博凱認為，隨液冷技術已成為高階AI伺服器標準配置之一，奇鋐可望持續受惠；緯穎在ASIC AI伺服器市場具領先地位，有助維持穩定出貨基礎；緯創受惠AI伺服器出貨加速帶動，首季營收將年增79%，成長強勁。

華碩、技嘉、廣達、英業達、仁寶均給予「中立」，和碩則為「賣出」。其中廣達雖穩健成長，估首季營收年增可達32%，但因公司估值相對合理，因此維持「中立」評等。

另一方面，由於和碩、英業達與仁寶具有較高比例智慧手機與PC業務，曝險程度高，相關市場在記憶體成本上升下成長放緩，張博凱預期營收將出現小幅年減，因此看法均較為保守。