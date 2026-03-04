創新ETF商品 不停歇

櫃買中心配合金管會推動「壯大資產管理」政策，朝打造亞洲資產管理中心目標邁進，除完善制度外，也積極推動商品創新，持續強化ETF市場體質，提升台灣資本市場的國際競爭力。櫃買中心表示，將持續積極推動商品創新，強化ETF市場再升級。

國內ETF市場在去年已經有主動式ETF及多資產ETF上櫃掛牌，象徵台灣ETF市場由單一被動追蹤指數模式，邁向結合專業投資判斷與資產配置策略的新階段。

除主動式ETF、多資產ETF等新種商品之外，在傳統的被動式ETF方面，櫃買中心也持續拓展國際投資版圖，在既有美元債券ETF外，已推出追蹤澳幣債券指數的ETF商品，協助投資人布局全球主要債券市場；此外，亦推出追蹤美國大型科技指數的海外股票ETF，提供台灣投資人布局全球科技龍頭的投資管道。櫃買中心認為，多元化商品布局不僅擴大投資範疇，也提升市場深度與廣度，展現台灣ETF市場與國際接軌的成果。

櫃買中心表示，健全的制度基礎與創新的商品持續推出，是發展資產管理產業的關鍵。未來在持續強化投資人教育的同時，也會推動更多元化及國際化商品上市，打造兼具透明度、專業度與競爭力的ETF市場生態系，為臺灣邁向亞洲資產管理中心奠定穩固基礎。